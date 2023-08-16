Спорт

Псковский хоккеист стал лучшим бомбардиром в Петербурге

Пскович Федор Никитин стал лучшим бомбардиром первенства Санкт-Петербурга по хоккею среди команд 2010 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила представитель спортсмена.

Фото: представитель Федора Никитина

«Раньше Федор играл в Пскове за команду "Торнадо", и он тут тоже на всех турнирах был лучшим бомбардиром. Затем его пригласили в клуб "Динамо СПб", и вот уже почти три года он играет там. У них целый год идёт не турнир, первенство Санкт-Петербурга по хоккею среди местных команд. В сезоне 2022-2023 годов он опять стал лучшим бомбардиром», – рассказала его представитель.

Награждение спортсмена состоялось в Санкт-Петербурге.