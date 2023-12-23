Спорт

Шахматный турнир «Рождественский Псков» пройдет в январе

Традиционный шахматный турнир «Рождественский Псков» пройдет с 3 по 8 января 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском шахматном клубе «Анлим».

Соревнования по классическим шахматам состоится в Ледовом дворце. В январе этого года в турнире приняли участие 28 человек.

Тогда лучший результат среди ветеранов показал Владимир Полевой, среди женщин — Мария Солдатова, среди юниоров — Евгений Ревякин (Санкт-Петербург).

Рейтинговые призы взяли: среди шахматистов с рейтингом ниже 1299 — Илья Москаленко, ниже 1499 — Виталий Цветков, ниже 1699 — Владислав Дружинин, ниже 1899 — Александр Побережский.