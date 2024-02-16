Спорт

Стали известны победители регионального турнира среди команд школ-интернатов Псковской области

Традиционный областной командный турнир среди школ-интернатов прошел в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Турнир организовала и провела региональная Федерацией шахмат совместно с ГАОУ «Лидер» при поддержке областных комитетов по образованию и спорту, а также администрации Опочецкого муниципального округа.

Соревнования направлены на выявление сильнейшей команды для участия в всероссийских соревнованиях по шахматам «Восхождение» и посвящены 225-летнему юбилею со дня рождения. На турнир прибыли команды юных шахматистов, обучающихся в школах-интернатах из Пушкинских Гор, Красногородска, Порхова, Пскова и Опочки.

Приветствовать участников командного турнира пришли: глава муниципального округа Юрий Ильин, уполномоченный по правам человека в Псковской области, президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов, директор Опочецкой общеобразовательной школа-интернат основного общего образования для детей, нуждающихся в социальной поддержке» Заслуженный учитель России Виктор Шелгунов.

После приветствия почетных гостей соревнования главе Опочецкого округа Юрию Ильину предоставили право сделать первый ход на шахматной доске, за которой играли капитаны команд. Этим ходом, который совершил глава муниципалитета, стал ход е2-е4 – начало «русской партии» или «защиты Петрова» — известного дебюта, глубоко проанализированного Александром Петровым. Этот дебют был назван его именем - «Защита Петрова», и он вошёл в европейские шахматные учебники.

В ходе турнира развернулась упорная борьба за первое место, которое давало право на участие в Всероссийских соревнованиях, которые пройдут уже 15 марта в образовательном центре «Сириус» Краснодарского края. После окончания XXII Зимних Олимпийских игр, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сформировать на базе олимпийской инфраструктуры центр по отбору и углубленной подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. Так появился в нашей стране Образовательный центр «Сириус». Сегодня это отдельная федеральная территория в границах Краснодарского края у берега Черного моря.

Судьба сильнейшей команды среди областных школ-интернатов решилась только в последнем туре, когда в очном поединке встретились команды из Порхова и города Пскова. Их матч завершился ничьёй. По итогам кругового турнира, когда каждая команда играет матч со всеми своими соперниками, лучший результат показала команда Центра специального образования №1 из Пскова, набрав 13 очков из 16 возможных.

Всего на одно очко от них отстала команда Порховской школы-интернат. Третьими, отстав от серебряного призера турнира на 3 очка, пришли хозяева турнира – команда Опочецкой общеобразовательной школы-интернат основного общего образования для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

4 место, набрав 4 очка, завоевала команда «Пушкиногорской школы -интернат», а пятое место с 2 очками — команда из Красногородской школы-интернат.

В рамках программы истории родного края, реализуемой Федерацией шахмат Псковской области, в целях патриотического воспитания молодого поколения, участники команд посмотрели фильм о выдающемся шахматисте России Александре Петрове и посетили Всероссийский ресурсный шахматный центр в Опочке, где познакомились с жизнью и творчеством одного из сильнейших шахматистов мира второй половина XIX века, автора первого русского учебника по шахматам.

По завершении экскурсии юные шахматисты вместе со своими педагогами сфотографировались у новой исторической достопримечательности Опочки — памятника первому русскому шахматному мастеру, уроженцу Опочецкого уезда Псковской области А. Д. Петрову. Такой памятник выдающемуся шахматисту в России установлен впервые.

Шахматные награды: медали, грамоты и кубок, а также и специальные подарки от областной Федерации шахмат и регионального уполномоченного по правам человека в рамках правового просвещения — Конвенция о правах ребёнка, ручка со стилусом, флешка и блокнот. Также сладкие призы вручили участникам турнира главный судья соревнований Юрий Богашёв, главный тренер юношеской сборной области, член Детско-юношеской комиссии Федерации шахмат России Александр Шпак и Дмитрий Шахов.

Как отметил по завершению турнира главный судья соревнований Юрий Богашев, приятно, что на такой интересный и полезный для детей турнир, вместе со своей командой приехал «поддержать и поболеть за своих» и директор Центра специального образования №1 из Пскова Александр Устратов.