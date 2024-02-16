Спорт

Псковские футболисты одержали победу над командой «Зенит» в Петербурге

Футбольный клуб «Псков» одержал победу над командой спортивной школы олимпийского резерва «Зенит» в турнире на призы полпреда Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Команда ФК «Псков» одержала победу со счетом 1:0.

Напомним, юбилейный XXV турнир по футболу на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе стартовал 12 февраля.

Юбилейный розыгрыш зимнего турнира проходит в Санкт-Петербурге с 12 по 19 февраля. Местом проведения традиционно стал дворец спортивных игр «Зенит».

В 25-м турнире на призы полпреда принимают участие 10 команд. Они разделены на две группы, в которых сыграют по принципу «каждым с каждым» в один круг. В финал выйдут лидеры групп, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, встретятся в матче за «бронзу». Оставшиеся коллективы разыграют места с 5-го по 10-е. Матчи пройдут в формате двух таймов по 40 минут.

Турнир на призы полпреда проводится с 2000 года. Лидером по количеству завоеванных трофеев является петербургское «Динамо» — у клуба 5 побед.