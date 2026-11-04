Мероприятие федерального уровня с участием звезд спорта планируют провести в Псковской области

Крупные спортивные мероприятие федерального уровня с участием известных российских спортсменов планируют провести в Псковской области. Сейчас организаторы прорабатывают программу и определяют, какие спортивные дисциплины будут представлены. Среди потенциальных участников — олимпийские чемпионы и известные представители российского спорта, об этом депутат Государственной Думы Антон Мороз рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).

По словам парламентария, регион уже имеет опыт организации мероприятий с участием известных спортсменов благодаря взаимодействию с Центром спортивной подготовки сборных команд России и Министерством спорта Российской Федерации. Такие встречи позволяют не только познакомить жителей с именитыми представителями спортивного сообщества, но и популяризировать различные дисциплины, в том числе среди детей и молодежи.

Антон Мороз сообщил, что в настоящее время прорабатывается проведение нескольких мероприятий. В числе рассматриваемых направлений — стрельба из лука, хоккей на траве, баскетбол, футбол, фигурное катание, спортивная и художественная гимнастика, борьба и бокс.

«У нас есть хорошие выстроенные традиции с Центром спортивной подготовки Российской Федерации и с Министерством спорта Российской Федерации, которые нам помогают с привлечением очень большого количества наших значимых спортсменов, олимпийских чемпионов, людей, которые заинтересованы в развитии спорта в различных регионах Российской Федерации. Естественно, мы планируем несколько мероприятий в этом году провести», — рассказал депутат.

Он отметил, что программа предполагает не только встречи и автограф-сессии, но и показательные выступления спортсменов. Это позволит сделать мероприятия интересными для широкой аудитории и привлечь внимание жителей к занятиям физической культурой.

В числе спортсменов, с которыми уже обсуждалась возможность участия, Антон Мороз назвал баскетболиста Тимофея Мозгова, фигуристку Ирину Роднину, хоккеиста Вячеслава Фетисова и олимпийскую чемпионку по вольной борьбе Наталью Воробьеву. Также рассматривается участие представителей синхронного плавания и футбольных клубов.

«Также идет обсуждение с синхронистками. С футболом разговаривали, с "Зенитом", чемпионским составом, кубковым чемпионским составом», — сообщил Антон Мороз.

Отдельно парламентарий упомянул возможность привлечения известных спортсменов, связанных с Псковской областью. По его словам, переговоры по некоторым направлениям уже состоялись, однако окончательный список участников пока не утвержден.

Антон Мороз подчеркнул, что до публичного объявления программы необходимо согласовать все организационные вопросы с правительством Псковской области, Министерством спорта и Центром спортивной подготовки.