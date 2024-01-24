Спорт

Футбольный клуб «Псков» поборется за призы полпреда в Петербурге

Объединение федераций футбола «Северо-Запад» утвердило состав участников XXV турнира на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. В ежегодном соревновании среди мужских команд выступят 10 клубов, включая ФК «Псков».

Как сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад», юбилейный розыгрыш зимнего турнира пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 19 февраля. Местом проведения традиционно станет Дворец спортивных игр «Зенит».

В 25-м турнире на призы полпреда примут участие 10 команд. Они разделены на две группы, в которых сыграют по принципу «каждым с каждым» в один круг. В финал выйдут лидеры групп, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, встретятся в матче за «бронзу». Оставшиеся коллективы разыграют места с 5-го по 10-е. Матчи пройдут в формате двух таймов по 40 минут.

Турнир на призы полпреда проводится с 2000 года. Лидером по количеству завоеванных трофеев является петербургское «Динамо» — у клуба 5 побед. ФК «Звезда» становился победителем четырежды. По два раза турнир выигрывали «Петротрест», «Зенит»-2 и «Ленинградец». Начиная с 2023 года победителю вручается эксклюзивный трофей, на который нанесены гербы субъектов Северо-Западного федерального округа.

В турнире ОФФ «Северо-Запад» впервые примет участие медийная футбольная команда. В предстоящем соревновании выступит МФК «Чисто Питер», главным тренером которого является Владислав Радимов.

Все матчи турнира на призы полпреда будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале ОФФ «Северо-Запад».