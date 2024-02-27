Спорт

Пскович стал призером чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

Спортсмен из Псковской области Константин Шабанов стал призером чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области, соревнования проходили в легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве с 23 по 25 февраля.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Константин Шабанов занял третье место в беге на 60 метров с барьерами.

«Поздравляем Константина и его тренера Шабанова Константина Семёновича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.