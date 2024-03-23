Спорт

План проведения встречи воздухоплавателей скорректировали в Великих Луках

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 9 по 16 июня, в этом году план мероприятия немного скорректирован. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Регистрация начнется 9 июня, в этот же день состоится тренировочный полет. 10 июня, в понедельник, будет продолжена регистрация участников мероприятия, а вечером состоится генеральный брифинг. 11 июня будет полноценный спортивный день для пилотов, 12 июня, в День России, состоится торжественное открытие встречи, а также общий старт аэростатов с территории крепости.

13 и 14 июня утро и вечер посвятят спортивным полетам, 15 июня утром будет завершающий спортивный полет, а вечером состоится розыгрыш приза в соревновании «кей-граб». 16 июня состоится торжественное закрытие встречи, подведение итогов и ночное свечение аэростатов на территории Крепости и площади Ленина.

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Добавим, генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».