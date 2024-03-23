Спорт

Заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 14 пилотов

Четырнадцать пилотов зарегистрированы на участие в Международной встрече воздухоплавателей-2024 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

В адрес организаторов поступили заявки от следующих пилотов:

Георгий Бакулин, Москва, Марина Фёдорова, Новгородская область, Артём Бондаренко, Калужская область, Сергей Белорусов, Калужская область, Наталия Иванова, Пермский край, Дмитрий Кузьминых, Московская область, Андрей Чижов, Ленинградская область, Максим Валуев, Ленинградская область, Дмитрий Жохов, Тульская область, Владимир Богданов, Псковская область, Евгений Кравченко, Псковская область, Василий Котченко, Томская область, Андрей Кульков, Тульская область, Сергей Лукоянов, Нижегородская область.

Организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, руководство города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Генеральным спонсором мероприятия является ПАО «Газпром».