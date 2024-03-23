Заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 14 пилотов

Четырнадцать пилотов зарегистрированы на участие в Международной встрече воздухоплавателей-2024 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
Фото: администрация Великих Лук
В адрес организаторов поступили заявки от следующих пилотов:
Организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, руководство города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Генеральным спонсором мероприятия является ПАО «Газпром».