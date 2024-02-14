Спорт

Встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 9 по 17 июня

Началась подготовка к Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, которая пройдет с 9 по 17 июня. В рамках мероприятия состоится 29-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, сообщает Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки».

Уже сформирована судейская коллегия. Спортивным директором чемпионата России по воздухоплаванию в этом году станет член сборной России Евгений Чубаров.

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

В рамках Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках будет проведен 3-й чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту.

Также будут разыграны Кубок Дружбы, Кубок княгини Ольги и Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором мероприятия станет ПАО «Газпром».