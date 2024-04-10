Спорт

«Единая Россия» проведёт второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

«Единая Россия» проведёт второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», он стартует 1 июня и продлится до 10 августа – Дня физкультурника.

Старт подготовке летнего спортивного марафона «Единой России» «Сила России» дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии.

«Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», - отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта.

Ольга Занко также рассказала, что при проведении зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок. В них участвовали более 200 тысяч человек по всей стране.

«Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона «Сила России» стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трёх тысяч НКО были вовлечены в организацию марафона», – рассказала она.Мероприятия прошли в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников спортивных мероприятий собрали Московская область, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

«Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодёжи, мы укрепляем нашу страну», – подчеркнул председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Итоги зимнего марафона «Силы России» в Псковской области подвел председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих. Он подчеркнул, что более 30 мероприятий на 16 площадках было организовано в Псковской области в рамках проведения зимнего спортивного марафона «Сила России», в которых приняло участие около 3,5 тыс человек.

«Это были открытые тренировки по теннису, хоккею, волейболу, шахматам, всем видам единоборств, художественной гимнастике, открытый урок по конному спорту для детей с ОВЗ, а также зарядки и встречи с чемпионами. Очень интересным было общение с заслуженными псковскими спортсменками по академической гребле, призерами 22-х Олимпийских игр 1980 года в Москве. Громким и значимым событием для Псковской области стало открытие в Пскове спортивного зала "Отечество – Псковская область", где разместились секции самбо, дзюдо, бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу, тхэквондо, кудо. Самое активное участие в марафоне принял региональный координатор партийного проекта "Zа самбо", председатель региональной федерации дзюдо, чемпион Мира по самбо среди студентов, двукратный обладатель кубка Европы в составе клуба дзюдо "Явара-Нева" (Санкт-Петербург), президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств "Отечество – Псковская область" Владимир Владимиров», – подчеркнул Игорь Дитрих.