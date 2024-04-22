Спорт

Ветераны СВО стали победителями в турнире по армрестлингу в Пскове

Турнир по армрестлингу стал одной из четырех дисциплин фестиваля единоборств, приуроченного к 101-й годовщине всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Соревнования состоялись в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 28 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», победителями турнира по армрестлингу стали, в том числе, ветераны специальной военной операции.

Фото здесь и далее: «Отечество – Псковская область»

Заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Псковской области Камиль Ижболдин подчеркнул, что подобные турниры дают пример подрастающему поколению. «Ветераны специальной военной операции, которые утратили зрение, слух, конечности добиваются таких же результатов, как профессиональные спортсмены. Кто хочет, тот идёт и делает, а кто не хочет, тот ищет причины», – сказал Камиль Ижболдин и пригласил всех желающих к участию в следующем спортивном мероприятии.

В соревнованиях по армрестлингу приняли участие четыре пары спортсменов. В ходе очень зрелищных раундов были определены победители. Среди профессиональных спортсменов лучшими стали: Эдуард Худинян и Филипп Чернышов. Среди ветеранов СВО победителями признаны Семён Кузнецов, Камиль Ижболдин.

Президент федерации армрестлинга Псковской области Василий Иванков поздравил призеров и победителей турнира и вручил всем заслуженные награды.

Напомним, организатором фестиваля выступило Псковское отделение ВСФО «Динамо» при поддержке регионального отделения РСБИ совместно с КСЕ «Отечество – Псковская область».