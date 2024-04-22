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Спорт

Более 200 человек приняли участие в фестивале к 101-й годовщине «Динамо» в Пскове

28.04.2024 17:30|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль единоборств состоялся в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 28 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», большое спортивное мероприятие было посвящено 101-годовщине всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и включило в себя турниры по самбо, дзюдо, кикбоксингу и армрестлингу, в которых приняли участие более 200 спортсменов.

Фото здесь и далее: «Отечество – Псковская область»

География участников фестиваля обширна: представители Минска (Белоруссия), Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также городов Псковской области (Псков, Великие Луки, Струги Красные, Себеж, Опочка, Пушкинские Горы). 

Во время открытия с приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель председателя Псковского регионального отделения ВФСО «Динамо» Павел Андриянов. Он подчеркнул, что фестиваль стал традицией и проводится в Псковской области четвертый год подряд. «Очень рад всех приветствовать. Сегодня здесь собрались как опытные спортсмены, так и новички. Всем желаю победы в своих весовых категориях. Пусть каждый покажет свой максимум. Надеюсь, что дети, впервые вставшие под знамя "Динамо" свяжут с ним свою жизнь», – сказал Павел Андриянов.

 

Удачи и успехов пожелал участникам фестиваля исполняющий обязанности председателя комитета по спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров. «Динамовская семья – это не просто слова. Огромная плеяда именитых спортсменов более 100 лет гордо несет букву "Д" на своей форме. Продолжайте великую историю общества "Динамо"», – сказал он.

Руководитель Псковского регионального отделения ВФСО «Динамо» Сергей Иванов отметил, что фестиваль проходит в двойном формате. «Сначала фестиваль прошел в Великих Луках, теперь, неделю спустя, состоялся в Пскове. Спортсменам желаю красивых ярких побед, зрителям – получить удовольствие от просмотра поединков», – сказал Сергей Иванов. За активное участие в организации мероприятий, популяризацию движения «Динамо» и патриотическое воспитание молодежи благодарственные письма он вручил президенту Псковского отделения РСБИ Владимиру Владимирову, председателю региональной федерации самбо Дмитрию  Алекминскому, отделу специального назначения «Зубр», ветерану «Динамо» Эдуарду Петрову.

Среди почетных гостей фестиваля были также руководитель регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов, президент Псковского отделения РСБИ Владимир Владимиров, главный тренер сборной Псковской области по дзюдо и мастер спорта международного класса Сергей Фомин, заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Псковской области Камиль Ижболдин, президент федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов, президент Псковской областной федерации армрестлинга  Василий Иванков, заместитель начальника ОСН «Зубр» и мастер спорта международного класса по кикбоксингу, ЧМ 2002 Владислав Финогенов.

Организатором фестиваля выступило Псковское отделение ВСФО «Динамо» при поддержке регионального отделения РСБИ совместно с КСЕ «Отечество – Псковская область».

Теги: #единоборства
Источник: Псковская Лента Новостей
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