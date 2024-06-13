Спорт

Изменился лидер чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках

Изменился лидер чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

«Обновились предварительные результаты спортивных полетов в рамках 28-й Международной встречи воздухоплавателей.

По итогам пяти полетов и выполненных заданий первое место в строчке лидеров занимает Сергей Чинёнов, далее действующий чемпион Дмитрий Жохов, третий Олег Снетков, четвертое место у великолучанина Ивана Сундукова, пятая Наталия Иванова.

Отметим, что это предварительные результаты и впереди ещё несколько полетов, если позволят погодные условия», - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году участие в состязаниях принимают 48 пилотов из разных регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.

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Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов более десяти лет является ПАО «Газпром».