Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках

28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках стартует сегодня, 9 июня.
Открывается регистрация, также сегодня состоится тренировочный полет.
10 июня, в понедельник, будет продолжена регистрация участников мероприятия, а вечером состоится генеральный брифинг.
11 июня будет полноценный спортивный день для пилотов, 12 июня, в День России, состоится торжественное открытие встречи, а также общий старт аэростатов с территории крепости.
13 и 14 июня утро и вечер посвятят спортивным полетам, 15 июня утром будет завершающий спортивный полет, а вечером состоится розыгрыш приза в соревновании «кей-граб».
16 июня состоится торжественное закрытие встречи, подведение итогов и ночное свечение аэростатов на территории Крепости и площади Ленина.
Генеральным спонсором встречи вновь выступила компания «Газпром».