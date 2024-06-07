Спорт

Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках

28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках стартует сегодня, 9 июня.

Открывается регистрация, также сегодня состоится тренировочный полет.

10 июня, в понедельник, будет продолжена регистрация участников мероприятия, а вечером состоится генеральный брифинг.

11 июня будет полноценный спортивный день для пилотов, 12 июня, в День России, состоится торжественное открытие встречи, а также общий старт аэростатов с территории крепости.

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13 и 14 июня утро и вечер посвятят спортивным полетам, 15 июня утром будет завершающий спортивный полет, а вечером состоится розыгрыш приза в соревновании «кей-граб».

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16 июня состоится торжественное закрытие встречи, подведение итогов и ночное свечение аэростатов на территории Крепости и площади Ленина.

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Генеральным спонсором встречи вновь выступила компания «Газпром».