По предварительной информации 28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий. «Кей-граб», открытие и закрытие встречи будут транслироваться онлайн, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
«Такой формат продиктован необходимостью обеспечения безопасности.Кроме того, вся культурная программа будет перенесена в учреждения культуры. Позже будет опубликована подробная программа культурно-массовых мероприятий», - написали в Telegram-канале.
Обновленный план проведения встречи:
12:00 – 16:00 – регистрация участников (СОК «Стрелец», улица Ботвина, дои 4).
Вечер – тренировочный полет.
Утро – тренировочный полет.
09:00 - 14:00 – регистрация участников (СОК «Стрелец», улица Ботвина, дом 4).
14:30 - памятное фото команд аэростатов около знака основателям воздухоплавания в Великих Луках.
15.30 – генеральный брифинг в СОК «Стрелец» (улица Ботвина, дом 4)
Вечер – спортивный полет.
Утро – вечер – спортивные полеты.
Утро – спортивный полет.
17:30 – торжественное открытие Встречи (Великолукский драматический театр, вход по пригласительным билетам).
19:00 – 21:00 – общий старт аэростатов (онлайн).
Утро – вечер – спортивные полеты.
Утро – спортивный полет.
19:30 – 20:15 – «кей- граб» (онлайн).
Утро – спортивный полет (резервный).
17:00 – торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей в ДК ЛК (вход по пригласительным билетам).
Вход на мероприятия будет открыт для пилотов, членов команд, волонтёров, почётных гостей и представителей СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция