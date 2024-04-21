Спорт

28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий

По предварительной информации 28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий. «Кей-граб», открытие и закрытие встречи будут транслироваться онлайн, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

«Такой формат продиктован необходимостью обеспечения безопасности.Кроме того, вся культурная программа будет перенесена в учреждения культуры. Позже будет опубликована подробная программа культурно-массовых мероприятий», - написали в Telegram-канале.

Обновленный план проведения встречи:

9 июня (воскресенье):

12:00 – 16:00 – регистрация участников (СОК «Стрелец», улица Ботвина, дои 4).

Вечер – тренировочный полет.

10 июня (понедельник):

Утро – тренировочный полет.

09:00 - 14:00 – регистрация участников (СОК «Стрелец», улица Ботвина, дом 4).

14:30 - памятное фото команд аэростатов около знака основателям воздухоплавания в Великих Луках.

15.30 – генеральный брифинг в СОК «Стрелец» (улица Ботвина, дом 4)

Вечер – спортивный полет.

11 июня (вторник):

Утро – вечер – спортивные полеты.

12 июня (среда):

Утро – спортивный полет.

17:30 – торжественное открытие Встречи (Великолукский драматический театр, вход по пригласительным билетам).

19:00 – 21:00 – общий старт аэростатов (онлайн).

13 – 14 июня (четверг-пятница)

Утро – вечер – спортивные полеты.

15 июня (суббота):

Утро – спортивный полет.

19:30 – 20:15 – «кей- граб» (онлайн).

16 июня (воскресенье):

Утро – спортивный полет (резервный).

17:00 – торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей в ДК ЛК (вход по пригласительным билетам).

Вход на мероприятия будет открыт для пилотов, членов команд, волонтёров, почётных гостей и представителей СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция