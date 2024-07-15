Спорт

Спорт, интерактивы и музыка: фестиваль «Псков молодой» состоялся на городском пляже

Фестиваль «Псков молодой», приуроченный ко Дню города, прошел на городском пляже сегодня, 23 июля. На празднике для молодёжи были организованы спортивные и развлекательные площадки, мастер-классы и тренировки по танцам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова

Фестиваль был разделён на несколько зон. На спортивной площадке проходили соревнования по волейболу и пляжные игры. В арт-зоне все желающие смогли кастомизировать футболки с помощью цветных баллончиков и трафаретов, а также научиться росписи на мини-холстах и сделать памятные открытки. Для всех было доступно бесплатное катание на сапбордах, активности от федерации фиджитал спорта: джаст дэнс, FC24; а также интерактивы от «Движения первых».

Хорошее настроение в течении всего дня на городском пляже обеспечила летняя музыка. На главной сцене работал диджей и выступила музыкальная группа. Между детьми устраивались различные активности и розыгрыши. Ведущий проводил конкурсы, в которых участники не только соревновались в ловкости, но и писали стихотворения в честь дня рождения любимого города. Почётным гостем мероприятия стал глава города Пскова - Борис Ёлкин. Он поздравил псковичей с праздником и пообщался с молодёжью.

Фестиваль «Псков молодой» был организован совместно с Росмолодёжью при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области. Кульминацией программы стало флайборд шоу, в котором спортсмены поднялись на высоту до 15 метров и показали водные трюки с элементами акробатики.

Напомним, что в этом году году Псков отмечает 1121-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописях и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия продлятся до 28 июля.