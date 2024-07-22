Общество

Псков отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

1121-летие со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 80-я годовщина освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков отмечается сегодня, 23 июля.

В честь праздника в Пскове пройдут многочисленные мероприятия, в их числе фестиваль сап-бордов, открытая тренировка по бегу и экскурсия по микрорайону Овсище с краеведом Олегом Ивченко. Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке ниже.

Напомним, первые упоминания о Пскове относят к 903 году. История Пскова связана с именем княгини Ольги. Во время ее княжения Псков стал административным и торгово-ремесленным центром. Пограничное расположение Пскова позволяло ему долго сохранять независимость и от притязаний Новгорода, и от влияния Москвы.

Псковская крепость долгое время была западным форпостом русских земель. Ей приходилось отражать частые атаки литовских и польских князей, немецких и шведских рыцарей. Псковские дружины участвовали в Невской битве, Ледовом побоище, Раковорском сражении. Крепость была взята лишь единожды из-за предательства одного из бояр, который открыл ворота неприятелю.

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В 1510 году Псков потерял независимость и вошел в состав Московской Руси. С 27 августа 1581 по 4 февраля 1582 года происходила героическая оборона Пскова от войск польского короля Стефана Батория. Поражение армии Речи Посполитой под Псковом помогло России вернуть захваченные города и окончить Ливонскую войну в прежних границах.

В 1615 году началась осада Пскова войсками шведского короля Густава Адольфа. Несмотря на смутное время, в городе активизировалась торговля. С XV века Псков – главный партнер купцов Ганзы. Объем торговых пошлин Пскова двукратно превышал новгородский и равнялся московскому.

После основания Санкт-Петербурга Псков утратил военное и торговое значение. В XIX веке в городе развивалась промышленность. В 1917 году Николай II в царском поезде, задержанном на станции Псков, подписал манифест об отречении от престола. В сентябре 1919 года в городе установили власть советов.

Во время Великой Отечественной войны город сильно пострадал. Был захвачен немецкой армией 9 июля 1941 года и освобожден 23 июля 1944 года. В 2009 году Пскову присвоили звание «Город воинской славы».