Спорт

Всероссийские соревнования по кикбоксингу стартовали в Пскове

Торжественное открытие Всероссийских соревнований по кикбоксингу, посвящённых памяти сотрудников управления «Альфа» ЦСН ФСБ России, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга, состоялось в спортивном комплексе «Олимп» 7 сентября в Пскове.

Торжественная церемония открытия началась с выступления оркестра 76 дивизии. Юные спортсмены возложили цветы к у в память о погибших героях и почтили их память минутой молчания.

«Как показывает нам масштабность открытия турнира, турнир грандиозный. Кикбоксинг это же мужской вид спорта, полноконтактный, боевой. Это один из видов единоборств. В первую очередь, это мероприятие для заколения духа, развития патриотизма. Надо такие турниры продолжать. Тем более здесь взрослые могут выполнить нормативы мастера спорта, это очень круто, что в регионе такой турнир проводится»,- поделился Российский боксёр Артур Акавов