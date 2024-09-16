Спорт

Сергей Бухаров выдвинут для избрания в Совет футбольного клуба «Псков»

Кандидатуру и. о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергея Бухарова утвердили для избрания в Совет футбольного клуба «Псков». Такое решение депутаты Псковской городской Думы седьмого созыва приняли на 26-й сессии 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты приняли решение прекратить полномочия представителя муниципального образования «Город Псков» Александра Гаврилова, ранее замещающего должность председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, в Совете автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб "Псков"».

Взамен утвердили кандидатуру и. о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергея Бухарова в качестве представителя Пскова для избрания в Совет АНО «ФК "Псков"».