Спорт

Псковичи завоевали 12 медалей на соревнованиях по зимнему плаванию в Великом Новгороде

Псковские спортсмены завоевали 12 медалей в разных номинациях на открытом Кубке Новгородской области по зимнему плаванию, посвященном памяти Героя Советского Союза Николая Оплеснина, который прошёл в Великом Новгороде сегодня, 22 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области (РОО ФЗП ПО).

Фото здесь и далее: Федерации зимнего плавания Псковской области (РОО ФЗП ПО).

Спортсмены на скорость преодолевали расстояние 350 метров через реку Волхов на. Участникам приходилось бороться с ветром и течением воды, температура которой была ниже 15,9С.

Псковичи показали отличные результаты и заняли призовые места в разных номинациях. На дистанции 350 метром брассом первое место заняли сразу два наших спортсмена: Григорьева Елена, в возрастной категории 60-69 лет, и Стражин Николай, в категории 70 лет и старше.

Дистанция 350 метров вольный стиль:

Компаниец Маргарита 1 место (до 29лет и младше);

Алмазова Анастасия 2 место (до 29лет и младше);

Карпенко Наталья 2 место (30-39лет);

Бугаева Наталья 3 место (30-39 лет);

Дмитриева Валерия 3 место (40-49лет);

Кучмасова Елена 1 место (40-49лет и абсолют);

Затешилова Александра 2 место (50-59лет).

На дистанции 350 метров, которую необходимо было преодолеть вольным стилем в гидрокостюмах, золото забрал Тихомиров Павел, а серебро завоевал Малиновский Александр.