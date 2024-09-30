Спорт

На Кубке главы Невельского района победила команда из Белоруссии

Сегодня, 5 октября в Невеле состоялось Открытое первенство на Кубок Главы Невельского района, приуроченное к 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Гланвый приз первенства забрала команда из Городока Республики Белоруссии. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram-канал

Турнир прошел на городском стадионе и собрал шесть команд, представляющих Невель, Великие Луки, Пустошкинский и Усвятский районы, а также гостей из Республики Беларусь.

По итогам турнира переходящий Кубок завоевала команда из города Городок (Беларусь). Второе место досталось хозяевам соревнований — команде Невеля, а бронзовые медали завоевала команда «Экспресс-1» из Великих Лук.

«Поздравляю ребят и желаю им новых побед! Отдельно благодарю тренеров за подготовку команд», - заключил Олег Майоров.