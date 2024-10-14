Спорт

Росгвардейцы победили в соревнованиях по гиревому спорту в Пскове

Два сотрудника управления Росгвардии по Псковской области стали чемпионами по гиревому спорту в своих весовых категориях в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В Пскове прошел Кубок Псковской области по гиревому спорту в двоеборье среди мужчин. В соревнованиях приняли участие сильнейшие гиревики региона.

Классическое двоеборье выполнялось в двух упражнениях – толчок двух гирь и рывок одной гири поочередно правой и левой руками (с одной перекладкой) за 10 минут.

По итогам соревнований псковские росгвардейцы - капитан полиции Александр А. и капитан Алексей Б. - стали чемпионами в своих весовых категориях.

Победители награждены кубками, медалями и дипломами.