Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Иван, белиссимо!
Задай вопрос о мунреформе!
Господин Рейтингомер
велик могучим русский языка
животноводство в Новосокольниках
Кружки и секции для детей
босиком по траве
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Спорт 28.10.2024 15:550 Хирург, гонщик, морж и шахматист Виктор Алексеев стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 28.10.2024 21:200 Курсанты завоевали медали на чемпионате Псковской области по самбо 28.10.2024 20:200 Команда псковского УФСИН четвертый год подряд победила на первенстве «Динамо» по футзалу 28.10.2024 18:050 В Пскове пройдет первенство области по легкой атлетике среди профильных учреждений 28.10.2024 15:550 Хирург, гонщик, морж и шахматист Виктор Алексеев стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 28.10.2024 14:590 Псковский спортсмен и хирург Виктор Алексеев: Я не верю в мотивацию
 
 
 
Самое популярное 23.10.2024 17:043 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране 22.10.2024 20:002 Интерактив: Скамейка из «Смешариков» 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 23.10.2024 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре 26.10.2024 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Курсанты завоевали медали на чемпионате Псковской области по самбо

28.10.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Сильнейшие спортсмены Псковской области приняли участие в областном чемпионате по самбо и боевому самбо, который состоялся в Пскове. Все курсанты, отстаивавшие честь Псковского филиала Университета ФСИН России на этих соревнованиях, стали победителями или призерами состязаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсант Ислам Качмазов одержал две победы: в соревнованиях по самбо и в поединках по боевому самбо в весовой категории до 71 кг.

Победителем в самбо в весе до 98 кг стал курсант Адам Хаджиев. Шарип Хасаев взял «серебро» в состязаниях по самбо в весовой категории до 58 кг. Ислам Медетханов занял почетное третье место в весе до 71 кг.

В весовой категории до 79 кг третье место в соревнованиях разделили Ильяс Дацаев и Кирилл Эглинскас.

Теги: #самбо
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 43 человека
28.10.2024, 22:000 Психолог назвала четыре признака того, что собеседник провоцирует на конфликт 28.10.2024, 21:450 Более полутора миллионов рублей перевели мошенникам псковичи 28.10.2024, 21:400 QR-коды помогают псковичам направлять обращения по поводу объектов нацпроектов 28.10.2024, 21:210 Игорь Иванов: Профсоюзы едины в своём решении
28.10.2024, 21:200 Курсанты завоевали медали на чемпионате Псковской области по самбо 28.10.2024, 21:000 Инвесткоманда Псковской области обучилась развитию управленческих навыков 28.10.2024, 20:400 Колледж искусств в великолукской деревне Переслегино вдохновил юных музыкантов 28.10.2024, 20:200 Команда псковского УФСИН четвертый год подряд победила на первенстве «Динамо» по футзалу
28.10.2024, 20:170 Движение ограничат на мосту через реку Пскову в Псковском районе 30 и 31 октября 28.10.2024, 20:000 Почти 20 тонн норвежского лосося запретили к ввозу в РФ в Псковской области 28.10.2024, 19:530 Фотофакт: Архитектурная подсветка появилась на зданиях правительства и Думы в Пскове 28.10.2024, 19:430 Газоснабжение в псковском Паневике, нарушенное в результате ДТП, восстановлено
28.10.2024, 19:400 2 700 жительниц Псковской области получили услуги по родовым сертификатам 28.10.2024, 19:330 Псковская школьница стала призером конкурса «Семья Абилимпикс» 28.10.2024, 19:200 Михаил Ведерников подписал указ об изменении структуры правительства Псковской области 28.10.2024, 19:200 Псковичам предлагают сдать оружие на СВО, чтобы избежать ответственности
28.10.2024, 19:150 Игорь Иванов: На территории Псковского региона серьёзных трудовых конфликтов не зафиксировано 28.10.2024, 19:000 Псковская область присоединилась к образовательной программе «Герои молодежи» 28.10.2024, 19:000 «Великий, могучий»: конский спорт, дипломатичный протокол – паронимы и лексическая сочетаемость. ВИДЕО 28.10.2024, 18:400 У псковичей за неделю изъяли 141 боеприпас
28.10.2024, 18:330 Т1 Интеграция и Verum внедрят технологию бесконтактного профайлинга в сфере транспорта 28.10.2024, 18:330 Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре» 28.10.2024, 18:300 Завершилась видеотрансляция программы «Великий, могучий»: паронимы и лексическая сочетаемость 28.10.2024, 18:200 Псковские школьники приглашаются к участию в акции «Сказки русской музыки»
28.10.2024, 18:161 Большинство респондентов ПЛН выступили против переименования советских улиц  28.10.2024, 18:070 За два дня в Псковской области задержали 24 преступника 28.10.2024, 18:050 В Пскове пройдет первенство области по легкой атлетике среди профильных учреждений 28.10.2024, 18:000 «Постскриптум»: Можно ли оскорблять депутатов? Почему дорожают продукты? Будущее псковской авиации. ВИДЕО
28.10.2024, 17:580 Движение на улице Карла Маркса в Пскове перекроют в связи с аварийной ситуацией 28.10.2024, 17:550 Грузовой вагон сошел с железнодорожных путей под Псковом 28.10.2024, 17:480 Аварийные деревья в Дно срубили благодаря действиям прокуратуры 28.10.2024, 17:360 «ГорДозор»: Кому нужен «Белочкин хуторок»? ВИДЕО
28.10.2024, 17:260 Суд обязал застройщика исправить недостатки в доме для переселенцев в Себежском районе 28.10.2024, 17:230 Капремонт школы в гдовском селе Ямм хотят закончить в декабре 28.10.2024, 17:200 Мошенник похитил у псковича более 2 млн рублей под предлогом пассивного дохода 28.10.2024, 17:140 Сирена будет звучать в Пскове 29 октября
28.10.2024, 17:120 Завершились обменные гастроли псковского и удмуртского театров  28.10.2024, 17:060 За девять месяцев в Псковской области выявили почти 570 коррупционных преступлений   28.10.2024, 17:010 Более 2 кг просроченных пирожных сняли с продажи в Псковской области 28.10.2024, 16:500 Псковский филиал Университета ФСИН России отметил 32-й день рождения
28.10.2024, 16:480 Во время субботника на набережной реки Великой в Пскове собрали 72 мешка мусора 28.10.2024, 16:390 Стартовал первый осенний заезд проекта «Истоки.Школа» в Печорах 28.10.2024, 16:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 октября 28.10.2024, 16:220 «Великий, могучий»: конский спорт, дипломатичный протокол – паронимы и лексическая сочетаемость
28.10.2024, 16:210 Областной суд оставил без изменения постановление об аресте блогера из Пушкиногорского района 28.10.2024, 16:100 «Лес приятно удивил»: псковичи закрывают грибной сезон 28.10.2024, 15:550 Хирург, гонщик, морж и шахматист Виктор Алексеев стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 28.10.2024, 15:460 За проект благоустройства Корытовского лесопарка готовы заплатить 2,1 млн рублей 
28.10.2024, 15:350 Андрей Козлов о главе Усвятского округа: Честный, справедливый, энергичный 28.10.2024, 15:280 Более 2 млн рублей взыскали с подрядчика за отказ от строительства инфоцентра для нацпарка «Себежский» 28.10.2024, 15:240 Инстасамка может стать новой солисткой группы «Ленинград» 28.10.2024, 15:193 Помогли, так помогли
28.10.2024, 15:140 Ушёл из жизни звезда сериала «Сваты» актер Максим Шпаковский 28.10.2024, 15:081 Михаил Шауркин избран главой Дновского муниципального округа 28.10.2024, 15:070 Островский переулок в Пскове открыт для двустороннего движения 28.10.2024, 15:040 Регоператор по ТКО «Экогрупп» меняет адрес электронной почты с 1 ноября
28.10.2024, 14:590 Псковский спортсмен и хирург Виктор Алексеев: Я не верю в мотивацию 28.10.2024, 14:400 Михаил Ведерников: В Псковской области проблем в части межнационального общения нет 28.10.2024, 14:360 Путин подтвердил прогноз роста экономики на 3,9% 28.10.2024, 14:250 Себестоимость молока очень резко выросла – гендиректор ГК «Кабош»
28.10.2024, 14:160 Певица Валерия: Псков прекрасен, здесь обязательно надо побывать 28.10.2024, 14:070 Псковские школьники оказались в числе победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» 28.10.2024, 13:590 Налоговые органы Псковской области в субботу будут работать до 17:00 28.10.2024, 13:560 «Королевский тест-драйв» устроили в Пскове в День автомобилиста
28.10.2024, 13:500 Псковский хирург и спортсмен рассказал, как всё успевать  28.10.2024, 13:400 Наваратри в Пскове. ВИДЕО 28.10.2024, 13:310 В Печорском округе мужчина на Nissan угодил в кювет и въехал в дерево 28.10.2024, 13:270 Викторина с яркими воздушными шарами ждет псковичей в парке «Волшебная гора» 4 ноября
28.10.2024, 13:200 В Пскове мужчина пострадал в ДТП с грузовиком и отказался от госпитализации 28.10.2024, 13:130 Мощам преподобной Евфросинии Полоцкой смогут поклониться псковичи 29 октября 28.10.2024, 13:042 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Можно ли оскорблять депутатов, почему дорожают продукты и будущее псковской авиации 28.10.2024, 12:590 Псковский врач Виктор Алексеев: Если вы хотите стать моржом, начните с лета
28.10.2024, 12:560 Псковичам рассказали, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате 28.10.2024, 12:520 «Постскриптум»: Можно ли оскорблять депутатов, почему дорожают продукты и будущее псковской авиации 28.10.2024, 12:470 Движение по мосту вблизи псковской деревни Черняковицы ограничат из-за ремонта 28.10.2024, 12:460 Главой Усвятского муниципального округа стал Дмитрий Петров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru