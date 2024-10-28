Спорт

Курсанты завоевали медали на чемпионате Псковской области по самбо

Сильнейшие спортсмены Псковской области приняли участие в областном чемпионате по самбо и боевому самбо, который состоялся в Пскове. Все курсанты, отстаивавшие честь Псковского филиала Университета ФСИН России на этих соревнованиях, стали победителями или призерами состязаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсант Ислам Качмазов одержал две победы: в соревнованиях по самбо и в поединках по боевому самбо в весовой категории до 71 кг.

Победителем в самбо в весе до 98 кг стал курсант Адам Хаджиев. Шарип Хасаев взял «серебро» в состязаниях по самбо в весовой категории до 58 кг. Ислам Медетханов занял почетное третье место в весе до 71 кг.

В весовой категории до 79 кг третье место в соревнованиях разделили Ильяс Дацаев и Кирилл Эглинскас.