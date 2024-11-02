Спорт

Пскович завоевал второе место в зимнем многоборье в Ленобласти

В Ленинградской области состоялись областные соревнования — Кубок по зимнему многоборью «Влёд». Псковский спортсмен Александр Малиновский завоевал 2-е место в дисциплине «Многоборье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

На дистанции 25 м вольным стилем пскович показал лучший результат соревнований — 13,40 секунды.



Дистанция многоборья включала:



1 км закал-бег;



1 минуту силового упражнения (отжимания);

25 м зимнего плавания.

Температура воды составляла +4,8 градуса.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов. «Поздравляем участников и желаем дальнейших успехов на ледяных дорожках!» - заключили в региональной спортивной федерации.