Названы победители чемпионата Псковской области по настольному теннису

Чемпионат Псковской области по настольному теннису завершился в эти выходные, с 9 по 10 ноября. Участие в нем приняли 65 спортсменов из разных муниципалитетов региона. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
«Представители клуба Nordman показали достойные результаты. В частности, Вадим Барышников занял первое место в мужском одиночном разряде, а вместе с Михаилом Марцехой они получили «золото» в мужском парном разряде. Хорошую игру показал Рустам Рузиев, заняв 4 место в личном первенстве. А Валерия Маренкова в свои 11 лет, впервые участвовавшая во взрослом чемпионате области, вместе со своим тренером Вадимом Барышниковым заняла второе место в смешанном парном разряде», – рассказал Юрий Сорокин.
Полные итоги турнира оказались следующими:
Мужской одиночный разряд
Женский одиночный разряд
Мужской парный разряд
Женский парный разряд
Смешанный парный разряд
«Поздравляем спортсменов с победой и желаем успехов в дальнейших турнирах! Так держать!» — добавил Юрий Сорокин.