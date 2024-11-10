Спорт

Названы победители чемпионата Псковской области по настольному теннису

Чемпионат Псковской области по настольному теннису завершился в эти выходные, с 9 по 10 ноября. Участие в нем приняли 65 спортсменов из разных муниципалитетов региона. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Представители клуба Nordman показали достойные результаты. В частности, Вадим Барышников занял первое место в мужском одиночном разряде, а вместе с Михаилом Марцехой они получили «золото» в мужском парном разряде. Хорошую игру показал Рустам Рузиев, заняв 4 место в личном первенстве. А Валерия Маренкова в свои 11 лет, впервые участвовавшая во взрослом чемпионате области, вместе со своим тренером Вадимом Барышниковым заняла второе место в смешанном парном разряде», – рассказал Юрий Сорокин.

Полные итоги турнира оказались следующими:

Мужской одиночный разряд

Первое место: Вадим Барышников («Nordman»);

Второе место: Александр Квятковский (Великие Луки);

Третье место: Виталий Шудегов («Nordman»).

Женский одиночный разряд

Первое место: Анастасия Беляева (Псков);

Второе место: Анастасия Яблочкина (Псков);

Третье место: Анастасия Ильина («Nordman»).

Мужской парный разряд

Первое место: Вадим Барышников, Михаил Марцеха («Nordman»);

Второе место: Николай Сапиташ, Андрей Корнев (Великие Луки);

Третье место: Шудегов Виталий («Nordman»), Дмитрий Горбачёв (Псков).

Женский парный разряд

Первое место: Анастасия Беляева, Анастасия Яблочкина (Псков);

Второе место: Анастасия Ильина, Алеся Голубович («Nordman»);

Третье место: Наталья Партас, Вера Тысятова (Псков).

Смешанный парный разряд

Первое место: Михаил Марцеха, Анастасия Ильина («Nordman»);

Второе место: Вадим Барышников, Валерия Маренкова («Nordman»);

Третье место: Андрей Чугаев, Алеся Голубович («Nordman»).

«Поздравляем спортсменов с победой и желаем успехов в дальнейших турнирах! Так держать!» — добавил Юрий Сорокин.