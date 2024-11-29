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Спорт

Николай Валуев: Я рад, что у девчонок и мальчишек есть возможность тренироваться в Пскове 

06.12.2024 11:36|ПсковКомментариев: 0

У девчонок и мальчишек в Пскове есть возможность тренироваться в центре единоборств имени Героя России Дениса Дементьева и показывать свои результаты. Хорошо, что перед глазами у них есть пример героя. Такое мнение высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, чемпион мира по боксу Николай Валуев в «День борьбы», который организовали в Пскове в преддверии Дня Героев Отечества 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Замечательный зал. Прямо храм спорта, сам открывал такие. Хорошо, что перед вами есть пример, Денис Дементьев. Если у вас во время тренировки возникнет желание "схалявить", вспомните подвиг Героя. В политике вы научитесь разбираться чуть позже, а сейчас важно научиться защищать себя, свою Родину. Вашими победами на ринге, на татами вы можете почтить славу Героев. Спорт воспитывает крепких людей, любящих свою Отчизну. Я рад, что у мальчишек и девчонок есть возможность здесь, в Пскове тренироваться и потом показывать свои результаты», - сказал Николай Валуев. 

В «День борьбы» перед почетными гостями выступили псковские самбисты, кикбоксеры и боксеры.

Мероприятие прошло в центре единоборств имени Героя России Дениса Дементьева, который открылся в Пскове в октябре. В ходе мероприятия к мемориальному уголку памяти Дениса Дементьева возложили цветы. 

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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