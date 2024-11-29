Спорт

Александр Козловский: Примеры героев позволяют воспитывать патриотизм

Такие примеры как Герой России Денис Дементьев позволяют воспитывать патриотизм. Об этом секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский заявил в «День борьбы», который организовали в Пскове в преддверии Дня Героев Отечества 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хотел бы поздравить с открытием такого прекрасного зала. Здорово, что он носит имя Героя Дениса Дементьева. Это в первую очередь важно для ребят, которые здесь тренируются. Наверное, именно такие примеры позволяют воспитывать патриотизм. Желаю ребятам добиваться высоких результатов. Такие залы, открытые в спальных микрорайонах, в шаговой доступности, должны этому способствовать», - сказал Александр Козловский.

В «День борьбы» перед почетными гостями выступили псковские самбисты, кикбоксеры и боксеры. На мероприятие в качестве гостя прибыл депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Мероприятие прошло в центре единоборств имени Героя России Дениса Дементьева, который открылся в Пскове в октябре. В ходе мероприятия к мемориальному уголку памяти Дениса Дементьева возложили цветы.