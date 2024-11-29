Спорт

Два депутата Госдумы прибыли в Псков на «День борьбы»

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, чемпион мира по боксу Николай Валуев 6 декабря прибыли в Псков на «День борьбы», который организовали в преддверии Дня Героев Отечества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В «День борьбы» перед почетными гостями выступили псковские самбисты, кикбоксеры и боксеры.

Мероприятие проходит в центре единоборств имени Героя России Дениса Дементьева, который открылся в Пскове в октябре. В ходе мероприятия к мемориальному уголку памяти Дениса Дементьева возложили цветы.

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День Героев Отечества отмечается 9 декабря.

Сегодняшний «День борьбы» организован в рамках проектов «Единой России» «Zа самбо» и «Историческая память».