Спорт

Фармакологическая поддержка необходима для высоких результатов в спорте — Георгий Пономарев

В мире спорта высших достижений фармакологическая поддержка является необходимой. Об этом в эфире радио ПЛН FM рассказал генеральный директор сети клубов «С-фитнес» Георгий Пономарев.

Георгий Пономарев считает, что для достижения звания мастера спорта необходимы не только упорство и самоотдача, но и использование специальных препаратов.

«По моему мнению, спорт высших достижений практически невозможен без использования фармакологической поддержки. До уровня кандидата в мастера спорта можно достичь определённых результатов благодаря упорству и самоотдаче. Однако для дальнейшего продвижения к званию мастера спорта, на мой взгляд, необходима фармакологическая поддержка», — сказал Георгий Пономарев.

Спортсмен также отметил, что именно из-за того, что дальнейшее продвижение требует не только приобретения навыков, но и сохранения здоровья, он перестал выступать после выполнения норматива мастера спорта в силовом троеборье.

«Именно поэтому после выполнения норматива мастера в силовом троеборье я не выступал, понимая, что дальнейшее продвижение требует не только приобретения навыков, но и сохранения здоровья», - заключил Георгий Пономарев.