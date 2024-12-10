В мире спорта высших достижений фармакологическая поддержка является необходимой. Об этом в эфире радио ПЛН FM рассказал генеральный директор сети клубов «С-фитнес» Георгий Пономарев.
Георгий Пономарев считает, что для достижения звания мастера спорта необходимы не только упорство и самоотдача, но и использование специальных препаратов.
Спортсмен также отметил, что именно из-за того, что дальнейшее продвижение требует не только приобретения навыков, но и сохранения здоровья, он перестал выступать после выполнения норматива мастера спорта в силовом троеборье.
«Именно поэтому после выполнения норматива мастера в силовом троеборье я не выступал, понимая, что дальнейшее продвижение требует не только приобретения навыков, но и сохранения здоровья», - заключил Георгий Пономарев.