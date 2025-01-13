Великолукская лучница одержала победу на всероссийских соревнованиях «Малахитовые стрелы»

В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Малахитовые стрелы». Первое место заняла лучница из Великих Лук Александра Савенкова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В соревнованиях приняли участие 15 спортсменок из разных регионов России, в том числе из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского края, Татарстана, Югры и Пермского края.
Александра Савенкова показала отличные результаты на всех этапах соревнований, рассказали в центре. В квалификации она выполнила норматив мастера спорта международного класса. В плей-офф великолучанка уверенно обыграла представительницу Челябинской области Анну Зубалевич со счётом 147:132. В полуфинале она одолела соперницу из Красноярского края Елену Эйсмонт — 148:141.
«В финале Александра Савенкова чуть не показала абсолютный результат, обыграв лучницу из Свердловской области Анастасию Варзину со счётом 149:144», - добавили в центре.