Спорт

Региональный турнир по волейболу сидя проходит в Псковском районе

Региональный турнир по волейболу сидя «Дух в движении» среди ветеранов специальной военной операции проходит 26 января в спортивном комплексе деревни Писковичи Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В турнире принимают участие порядка 50 человек из Пскова, Великих Лук, Псковского, Островского, Палкинского районов и других муниципалитетов региона.

Соревнования проходят в рамках реализации проекта Росмолодежь.Гранты «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО». Участники проекта проходят курс тренировок по адаптивным видам спорта по шести дисциплинам: стрельба из лука, пулевая стрельба, армрестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя.

По каждой дисциплине организуют региональные турниры среди команд участников для вхождения в состав команды Псковской области для участия в Кубке защитников Отечества РФ.

Добавим, школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО направлена на развитие физических навыков и социализацию участников и ветеранов СВО в Псковской области с помощью адаптивного спорта.