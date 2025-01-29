Спорт

Юбилейный 140-й забег «5 вёрст» прошёл в Пскове

140-й старт «5 вёрст» на набережной реки Великой в Пскове вчера, 1 февраля. В забеге приняли участие почти сто спортсменов и 20 волонтёров. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст Псков».

Фото здесь и далее: сообщество ВКонтакте «5 вёрст Псков»



Чтобы спортсменам было легче преодолеть дистанцию, для них энергичную разминку провела Марина Высоцкая. Благодаря усиленной подготовке собственные рекорды смогли установить сразу семь атлетов: Дмитрий Касацкий, Павел Раев, Анна Мельникова, Екатерина Агаркова, Андрей Высоцкий, Яромир Зимний и Юлия Зимняя.

На 140-м забеге приняли участие не только постоянные спортсмены, но и 13 новых: Александр Шишов, Владимир Калинин, Александр Рябцев, Марина Кадова, Игорь Храмов, Демьян Ширяев, Мирон Ширяев, Ольга Ширяева, Рада Бугаева, Лариса Меркурьева, Вера Алексеевна, Анастасия Николаевна и Олеся Рогозина.

Так же покорить Псковскую трассу приехал гость из Санкт-Петербурга — Павел Раев.

В организации каждого забега принимают участие неравнодушные волонтёры, которых в этот раз было 20 человек. Организаторы забегов всегда нуждаются в их помощи и каждый субботний забег не был бы возможным без их содействия.