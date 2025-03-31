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Счетная палата выявила систематические нарушения закона в действиях руководства ФК «Псков»

02.04.2025 12:32|ПсковКомментариев: 0

Руководители ФК «Псков» систематически нарушали законодательство в 2023 и 2024 годах, следует из документов, опубликованных Счетной палатой Псковской области.

Комитет по спорту Псковской области совместно с муниципальным образованием «Город Псков» и Федерацией футбола Псковской области являются соучредителями футбольного клуба «Псков». По состоянию на 1 января 2023 и 2024 годов неукомплектованность сотрудниками в целом по структурным подразделениям АНО составила 56%. Основная доля вакансий - должности спортсменов по футболу (78% в 2023 году и 81% 2024 году) и тренеров (40% в 2023 году и 25% в 2024 году).

Также установили несоблюдение АНО федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части обязательного выполнения требований учредительных документов. Расходы АНО за 2023 год, связанные с выплатой заработной платы, приобретением спортивной экипировки (инвентаря), и прочие расходы превысили плановые показатели, установленные финансовым планом на 2023 год, на 3,7 миллиона рублей.

Изменения, связанные с перераспределением планируемых расходов в разрезе статей расходов, советом АНО в финансовый план не вносились. Финансовый план АНО на 2024 год совет АНО не утверждал, в результате расходование средств, полученных АНО в первом полугодии 2024 года, осуществлялось при отсутствии утвержденного финансового плана.

Требования трудового кодекса РФ при установлении в АНО системы оплаты труда и выплаты премий не соблюдаются. Тарифная сетка и тарифные коэффициенты для дифференциации тарифных ставок (должностных окладов) положением об оплате труда не установлены. Премирование генерального директора осуществлялось на основании приказов генерального директора АНО при отсутствии решения учредителей, что не соответствует условиям трудового договора.

Операции с наличными денежными средствами - добровольными пожертвованиями приходными документами не оформлялись и через кассу не проводились, учет движения наличных денежных средств учетной политикой АНО не определен.

В 2023 году генеральный директор на счет АНО перечислил добровольные пожертвования, полученные от тренеров. При этом первичные документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами от неустановленных в ходе проверки лиц, осуществивших пожертвование, и последующую передачу денежных средств тренерами генеральному директору, не представлены.

В адрес руководителей объектов контроля направили два представления, выработали 16 предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков и нарушений действующего законодательства, финансовой дисциплины, требований учредительных документов и привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные проверками нарушения.

По результатам рассмотрения представлений Счетной палаты приняли следующие меры направленные на обеспечение законности и результативности расходования бюджетных средств:

  • подготовлены соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления региональным спортивным федерациям субсидий из областного бюджета для участия в спортивных мероприятиях;
  • утвердили новые формы заявок для заключения соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий муниципальным образованиям;
  • провели очередное заседание Совета АНО, на котором рассмотрели результаты проверки Счетной палаты и приняли соответствующие решения: совет АНО утвердил финансовый план на 2024 год; учетной политикой АНО определили порядок учета движения наличных денежных средств - добровольных пожертвований.
  • В соответствии с пунктом 45 Устава АНО для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, достоверностью бухгалтерской отчетности советом АНО сформировали ревизионную комиссию.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли одно должностное лицо АНО с объявлением замечания. 

Ранее сообщалось, что в отношении директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ о присвоении 261 тысячи рублей. 

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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