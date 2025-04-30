Спорт

Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы

Четвертая просветительская акция «Олимпийский диктант» состоится 6 мая и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организацию и проведение акции осуществляет Великолукская олимпийская академия при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков, в этот раз вопросы диктанта будут посвящены истории олимпийского движения в годы Второй мировой войны, жизни и подвигу великих спортсменов нашей страны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их победам на Олимпийских играх в послевоенный период.

«Участники диктанта получат уникальную возможность проверить свои знания в области олимпийского движения, ответив на 40 вопросов, которые посвящены истории олимпийского движения в годы Второй мировой войны», - отметили организаторы акции.

Очные площадки Олимпийского диктанта будут организованы во всех федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования, подведомственных Министерству спорта РФ, в том числе на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

«Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которая проводится с целью популяризации олимпийских знаний, повышения интереса к олимпийскому движению и развития олимпийского образования. Впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

Проведённое трижды, это мероприятие получает неизменную поддержку Олимпийского комитета России и продолжает развиваться.

Помимо очной площадки, в 2023 и 2024 годах любой желающий мог присоединиться к выполнению заданий диктанта в онлайн-формате на сайте Псковской Ленты Новостей, самого популярного информационного портала Псковской области. Здесь участники также могли проверить свои знания и при успешном выполнении задания получить именной сертификат.

«Эта форма участия оказалась весьма популярной. Олимпийский диктант за последние три года охватила 75 городов России и 7 зарубежных стран. Среди участников были представители не только России, но и Беларуси, Эстонии, Германии, Латвии, Казахстана, Китая и США. Общее количество участников трех диктантов составило более 2 300 человек», - подчеркнул Дмитрий Белюков.

Полная информация о диктанте размещается в группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/dictation_olympic.