Пасхальный спортивный фестиваль пройдет сегодня в Пскове

Пасхальный спортивный фестиваль пройдет на площадке у Троицкого моста в Пскове 11 мая в 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
В программе:
Организаторами фестиваля являются Псковская епархия и Комитет по спорту Псковской области. Почётным гостем фестиваля станет Олимпийский чемпион, неоднократный победитель Чемпионатов Мира в составе сборных СССР и Российской Федерации по прыжкам на батуте Александр Москаленко. На открытии фестиваля выступит архиерейский хор Псковской епархии.
Для участников фестиваля будет работать семь площадок, где они смогут зафиксировать свои результаты:
Для получения диплома участника нужно пройти не меньше пяти дисциплин в любое время работы площадок. Если участник фиксирует рекорд в своей группе, он награждается дополнительно на закрытии фестиваля.
В концертной программе запланировано участие духового оркестра, вокальной группы Гайтан, фольклорной студии ДУбайДА, вокальной студии «Ника», эстрадного хора Лаки-Лайк, солисток Дарьи Романовой, Елены Фединой, Анны Яковлевой.
Программа фестиваля: