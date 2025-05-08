Спорт

Пасхальный спортивный фестиваль пройдет сегодня в Пскове

Пасхальный спортивный фестиваль пройдет на площадке у Троицкого моста в Пскове 11 мая в 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

В программе:

Соревнования по силовым дисциплинам;

Показательные выступления мастеров единоборств;

Матчевые встречи по армрестлингу;

Концертная программа с участием творческих коллективов.

Организаторами фестиваля являются Псковская епархия и Комитет по спорту Псковской области. Почётным гостем фестиваля станет Олимпийский чемпион, неоднократный победитель Чемпионатов Мира в составе сборных СССР и Российской Федерации по прыжкам на батуте Александр Москаленко. На открытии фестиваля выступит архиерейский хор Псковской епархии.

Для участников фестиваля будет работать семь площадок, где они смогут зафиксировать свои результаты:

Русский жим;

Армлифтинг;

Армейский гиревой рывок;

Комплексы на перекладине (мужской и женский);

ГТО;

Дартс.

Для получения диплома участника нужно пройти не меньше пяти дисциплин в любое время работы площадок. Если участник фиксирует рекорд в своей группе, он награждается дополнительно на закрытии фестиваля.

В концертной программе запланировано участие духового оркестра, вокальной группы Гайтан, фольклорной студии ДУбайДА, вокальной студии «Ника», эстрадного хора Лаки-Лайк, солисток Дарьи Романовой, Елены Фединой, Анны Яковлевой.

Программа фестиваля: