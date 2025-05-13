Спорт

Пасхальный спортивный фестиваль: культурно, весело и очень спортивно

Пасхальный спортивный фестиваль состоялся в Пскове. Событие, которого обитатели фитнес-клубов и спортивных залов ждали очень давно, потому что много лет в Пскове ничего подобного не проводилось. На одном фестивале были объединены сразу несколько видов спортивных и физкультурных дисциплин, а также культурно-развлекательная программа. Подробнее - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова / ПЛН

Открытие

Организатором выступила Псковская епархия совместно с комитетом по спорту Псковской области. Вел фестиваль главный организатор Псковского марафона и полумарафона Артур Екабсон.

Вместе с ним открывал мероприятие идейный вдохновитель фестиваля, ответственный по спорту Псковской епархии иерей Дмитрий Головнев. Отец Дмитрий напомнил, что православные христиане радуются воскресению Христа 40 дней, и передал от лица владыки Матфея благословение Божье на этот день, в который собравшиеся всеми своими физическими силами прославят воскресшего Христа. Он подчеркнул, что человек создан для того, чтобы себя преобразить и в физическом, и в духовном смысле.

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова поздравила всех с Днем Великой Победы и пожелала всем участникам получить заряд положительных эмоций и достичь поставленных целей.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова Сергей Бухаров тоже поздравил всех с Пасхой и с Победой, пожелал всем участникам зарядиться положительными эмоциями и бодростью перед рабочей неделей, обойтись без травм и «всем спорт!».

Почетный гость фестиваля, олимпийский чемпион, неоднократный победитель чемпионатов мира в составе сборных СССР и Российской Федерации по прыжкам на батуте Александр Москаленко пожелал всем самого главного — здоровья, а также сказал, что в каждом из россиян есть ген победителя, который вложили наши предки, начиная еще с князя Александра Невского, и этот ген помогает нам побеждать врагов.

Заместитель председателя ассоциации ветеранов специальной военной операции Псковской области Камиль Ижболдин поздравил собравшихся с праздниками и предложил попробовать себя в различных дисциплинах, показать своим детям свою силу и получить море позитивных эмоций, провести культурно, спортивно время с семьей.

На открытии фестиваля выступил хор Псковской епархии под управлением Марии Быковой. Хор исполнил «Христос воскресе», «Воскресение Христово видевшее» и другие пасхальные песнопения.

После этого состоялась массовая зарядка под руководством тренера Академии пилонного спорта и воздушной гимнастики города Пскова Марины Высоцкой.

Показательные выступления

С показательным выступлением на фестивале выступило несколько спортивных объединений.

Военно-патриотический клуб «Бастион» при ДОСААФ и Федерация спортивной гимнастики Пскова представили прыжки через коня, прыжки с мини-трампа, опорные прыжки и акробатические прыжки в парах и группах. Руководитель клуба и председатель федерации Дмитрий Бурмистров в честь 80-летия Великой Победы выполнил 80 оборотов на перекладине, а его воспитанники сделали 80 сальто.

На татами перед сценой состоялись показательные выступления спортсменов федерации самбо Санкт-Петербурга, они показали спортивное и боевое самбо. Спортсмены и преподаватели айкидо из псковского клуба «Такемусу Айки» и печорской «Дружины Довмонта» показали свое мастерство в поединках.

Клуб единоборств «Рысь» из села Ляды Плюсского муниципального округа продемонстрировал разминку, бросковую, ударную технику и технику рукопашного боя.

Псковская региональная федерация рукопашного боя и спортивная школа «Мастер» выступили с детскими показательными боями.

Также на татами состоялись поединки спортсменов Псковской федерации кудо.

Армрестлинг

Отдельной площадкой внутри фестиваля стал армрестлинг.

Здесь проходили армфайтинги в заранее определенных парах. В армфайтингах участвовали спортсмены из Великих Лук, Печор и Пскова. Каждая пара провела по три поединка на левой и правой руках. А пары Степан Иванов (Великие Луки) — Николай Терешин (Печоры), Воронин Даниил (Псков) — Евгений Дмитриев (Псков) оказались настолько равными по силам, что пришлось проводить дополнительный поединок.

Ответственный за площадку по армрестлингу, президент федерации армрестлинга Псковской области Василий Иванков: «Мы проводили поединки в формате армфайтингов. Встретились, чтобы проверить, что удалось наработать за последние несколько месяцев. В армрестлинге важно бороться с разными соперниками, а не с одними и теми же за одним и тем же столом. Очень удивили печорские пацаны. Они ощутимо набрали в силе. Матвей Ремнев (Печоры) победил Семена Брысина (Великие Луки) во всех шести раундах. Владимир Писуков (Печоры) не победил, но оказал достойное сопротивление опытному Артему Захарову (Псков), взял у него два поединка из шести. Илья Мартьянов (Печоры) не побоялся стоять против Максима Ломакина (Великие Луки) — бронзового призера первенства России. Илья каждый раз работал всерьез и впрягался по-полной. Николай Терешин (Печоры) победил Степана Иванова (Великие Луки) 4 к 3, хотя Степан уже опытный борец, а у Николая это, считай, первые соревнования. Дмитрий Павлов (Великие Луки) проигрывал Егору Моисееву (Псков) на последнем чемпионате области, а сейчас не отдал ни одной руки. Видно, что парни активно тренируются после первенства России, хотят добиться результатов».

Василий Иванков отметил, что на площадке был так называемый «свободный стол», за которым боролись участники фестиваля, которые хотели попробовать свои силы. Но свободным он не был ни минуты. За столом постоянно шла борьба и мастер-классы от опытных спортсменов.

Зачетная программа

Основной зачетной программой были станции: русский жим, армейский рывок гирей, подъем штанги на бицепс, армлифтинг, дартс, ГТО, силовой комплекс для женщин и комплекс на перекладине для мужчин. Из восьми станций зарегистрированному участнику нужно было пройти пять, чтобы получить медаль и диплом фестиваля. В целом любой человек, даже не спортсмен, мог пройти пять станций.

Для неподготовленных физически людей подходили станции: ГТО, комплекс для мужчин и женщин, дартс, армлифтинг и подъем на бицепс. Потому что в них не было фиксированных весов снарядов. Работа на этих станциях велась с весом собственного тела или с масштабируемыми весами. Пустую штангу для бицепса в 7,5 кг мог поднять и ребенок, так же как и стойка армлифтинга сама по себе весит всего 3 кг. Правда, именно здесь, на армлифтинге и подъеме на бицепс, и толпилось больше всего страждущих спорта.

Всего же на фестивале было зарегистрировано более 260 участников.

Первой, кто прошел пять станций и получил диплом фестиваля, стала Анастасия Андреева, чемпионка Псковской области 2025 года по пауэрлифтингу в классическом жиме среди юниорок.

ГТО

На станции ГТО нужно было просто выполнить упражнения, как и сколько сможешь, в соответствии со своей возрастной ступенью. Правда, принимали упражнения строгие опытные судьи ГТО, и халтурить не позволяли. Каждый, кто прошел эту станцию, получил карточку, где написаны его результаты и соответствие значку «золото», «серебро», «бронза» или без значка. Но станция в зачет шла у всех, кто ее прошел, вне зависимости от результатов.

На этой станции также вели учет фестивальным рекордам.

Лучший результат среди женщин в отжиманиях показала девочка из Печор — Анна Терешина, она отжалась 52 раза. Она же оказалась самой гибкой, результат в упражнении гибкость — 26 см. И она же дольше всех простояла в планке — 21 минуту. Планка была отдельным конкурсом для всех желающих.

Среди мужчин гибкостью отличился Арсений Новиков, его результат в этом упражнении — 20 см.

Лучший результат по отжиманиям среди мужчин показал Сергей Бушменков, он отжался 62 раза.

Самый длинный прыжок сделал Мукоррамов Шохимордон. Он улетел от стартовой полосы на целых 276 см.

А подтягиваний больше всех на этом фестивале сделал Вадим Смирнов, он подтянулся на перекладине 36 раз.

Дартс

Чтобы метнуть дротики в цель, выстроилась немалая очередь. Всего через эту площадку прошло 150 человек. Для большинства участников фестиваля этот вид состязания приводил к случайному результату. Но взрослые люди всё-таки попадали в мишень. Дети тоже очень хотели метнуть дротики, но попадали не все. Дети огорчались и снова бежали играть в деревянные игры Вудпарка, прыгать на батуте федерации спортивной гимнастики или крутить концепт (гребной тренажер).

Самым метким участником фестиваля стал Дмитрий Ильиных, он набрал в дартсе 100 баллов. Дмитрий специально дартсом не занимается, но регулярно участвует в соревнованиях по дартсу, которые в Печорах проводятся довольно часто.

Женский силовой комплекс

Эта станция была довольно популярна среди женщин. За 2 минуты нужно было набрать максимальное число баллов, выполняя упражнения на выбор. Больше всего баллов давали за подтягивания на горизонтальной перекладине, потом по мере уменьшения сложности и увеличения доступности упражнения можно было делать приседания с гирей, пресс или наклон с фиксацией результата по гибкости.

Ответственными за станцию были спортсменки из Печор Мария Полякова и Елена Келгумяэ. Они рассказали, что станцию посетили более 50 человек.

Мария Терешина и Елена Келгумяэ: «Хочется сразу сказать, что исход любого мероприятия зависит от гостей, их настроя и настроения. От девушек и женщин, посетивших наш пункт, исходила такая позитивная энергия, что не хотелось с ними прощаться. Веселые, активные, жизнерадостные… Мы искренне всех подбадривали, подсказывали, как набрать максимальное количество баллов, болели за них, знакомились! После фестиваля в душе осталось ощущение праздника! Спасибо нашим прекрасным участницам».

На этой станции больше всех, 397 баллов, набрала Ольга Федорова из Пскова. И неспроста. Ведь Ольга Федорова — победительница национального кубка по пауэрлифтингу WPF по пауэрлифтингу PRO без экипировки, при собственном весе до 67,5 кг она потянула штангу весом 210 кг.

Комплекс для мужчин на перекладине

Станцию мужского комплекса на перекладине прошло больше 70 юношей и мужчин разных возрастов. Задачей участников был набор максимального количества баллов при выполнении упражнений различной сложности на перекладине. Самым сложным упражнением был выход силой, затем подтягивания и пресс.

Победителем среди юношей стал Иван Куминов, он набрал 96 баллов. Среди мужчин победу одержал Николай Бурмистров, он набрал 160 баллов. Среди ветеранов победил Манвел Азаян с результатом 46 баллов.

Судьей на площадке был тренер по спортивной гимнастике, руководитель военно-спортивного клуба «Бастион» и председатель Федерации спортивной гимнастики города Пскова Дмитрий Бурмистров.

Дмитрий Бурмистров: «Площадку посетило много мужчин и юношей, больше 70 человек. Очень хорошие результаты показывали мужчины старшей школы, от 40 и старше. При весе 90 кг и подтягивания были, и подъемы силой».

Дмитрий Бурмистров пояснил, что многие мальчишки, в том числе те, что занимаются воркаутом и гимнастикой, не смогли показать свои лучшие результаты на перекладине, потому что выложились на других площадках. На подтягиваниях ГТО, гирях, русском жиме.

Победителем среди мужчин стал его сын Николай Бурмистров именно потому, что начал с перекладины и показал свои лучшие результаты, сделал 15 выходов, 15 подтягиваний и до конца времени делал пресс. Николай собрал 160 очков. Второй результат был 130 очков. А третий результат показал гиревик Алексей Бучин. Уже после гирь и подтягиваний ГТО он еще делал выходы силой на перекладине и набрал 111 очков.

Сложностью площадки стало то, что изначально не было точных инструкций, что именно подразумевается под названием упражнений и в каком порядке их делать. В разных системах оценки разная строгость и допущения.

Подъем на бицепс

Станцию подъема на бицепс посетило более 120 человек. Из них 31 женщина и 28 юношей. Простота для участников заключалась в том, что нужно просто правильно встать, взять вес и поднять по команде до подбородка. Поднял — молодец, не поднял… — значит, твой результат — предыдущий вес. Судили не очень строго. Таз порой отрывался от стойки. Судьями были спортсмены из печорской «Дружины Довмонта».

Георгий Шакунов: «Я судил подъем на бицепс. Участников было очень много. Наверное, как раз на моем снаряде было больше всего народу, причем на протяжении всего фестиваля. За шесть часов я только к подведению итогов смог чуть-чуть отдохнуть. Случалось даже такое, что толпа прижимала меня к человеку, который делал в этот момент подъем на бицепс. Некоторые участники очень удивили, в том числе женщины и молодые парни. При своем небольшом весе они поднимали совершенно немыслимые веса. Я думаю, людям нравится делать подъем на один раз с максимальным весом, потому что так они приближаются к своему силовому максимуму, узнают свою силу. Это отличало нашу дисциплину от русского жима».

Антон Цветков: «В людях чувствовался азарт и позитивный настрой. Нам местами было непросто, так как при стремительном потоке людей требовалось быстро рассчитывать и менять вес на штанге, учитывать участников в протоколе. Важно было никого не забыть и дать возможность выполнить упражнение каждому желающему. После самого мероприятия была большая усталость, но в то же время это позволило отвлечься от повседневной рутины и морально перезагрузить себя».

Самой сильной в этой дисциплине стала псковичка Екатерина Антонова, она подняла на бицепс 45 кг при собственном весе около 65 кг, с коэффициентом 0,715. К сожалению, на торжественной церемонии ошибочно наградили другую спортсменку Ольгу Федорову, ее результат был 40 кг. Но на следующий день отец Дмитрий наградил Екатерину по праву. Екатерина Антонова в подъеме на бицепс человек не случайный. В прошлом году стала победительницей турнира Мемориал Константина Константинова WRPF 2024 по строгому подъему на бицепс и выполнила норматив КМС в этом упражнении.

Среди юношей победителем стал Николай Терешин из Печор с результатом 65 кг и коэффициентом 0,878. Среди мужчин самым сильным в этой дисциплине стал Даниил Кугляев с результатом 57 кг и коэффициентом 0,876. Среди ветеранов победил Манвел Азаян, он поднял 67 кг с коэффициентом 0,797.

Армлифтинг

Эта дисциплина была почти так же популярна, как подъем на бицепс, по тем же причинам. Простота исполнения, разные варианты веса, доступные всем участникам. И после выполнения можно спокойно делать другие упражнения. Нет такой усталости, как после силовых многоповторных упражнений. Но и сложности были те же. Более слабым участникам было трудно дождаться своей очереди, потому что поток мужчин, которые тянули 40-50-60 кг, не прекращался. Требовалась решительность судьи, чтобы этот поток остановить и сбросить вес до минимального, чтобы самые маленькие и слабые участники тоже могли прикоснуться к этой странной крутящейся ручке и попробовать поднять то, что выскальзывает из рук.

Судьей на площадке армлифтинга был мастер спорта по армлифтингу Сергей Воеводин.

Сергей Воеводин: «Мне понравился интерес жителей к этому виду спорта. Чувствовалось настоящее соперничество между участниками! В армлифтинге важно зафиксировать заявленный вес, и когда кто-то не справлялся, в его глазах читалось удивление, а у следующих — азарт и желание взять реванш. Думаю, этот спорт хорошо приживётся в массах, ведь его суть проста: поднять и зафиксировать».

Лучший результат среди женщин показала Ольга Федорова, она смогла поднять и зафиксировать на ручке 45 кг. У юношей самый сильный хват оказался у Владимира Писукова из Печор, он поднял и зафиксировал 63 кг.

Но больше всего участников фестиваля удивил Сергей Орехов из Великих Лук, он показал результат 75,5 кг — одной рукой на вращающейся ручке. Хотя не надо удивляться. Сергей Орехов оправдывает свою фамилию, он очень крепкий орешек. Один из лучших армрестлеров Псковской области, победитель Кубка епархии по армрестлингу. Да и армлифтинг тоже не нов для него. Несколько лет назад все армрестлеры пробовали себя в этой дисциплине. А еще Сергей закаливается в ледяной воде и иногда снимает об этом ледяные видео. В общем... ничего удивительного в его результате в армлифтинге нет.

Русский жим

Ответственным за площадку по русскому жиму был преподаватель физкультуры и тренер по боксу, а также элита русского жима Игорь Ильиных из Печор. В задачу участника входило пожать фиксированный вес штанги на максимальное количество раз (многоповторка) за 3 минуты, имея возможность один раз отдохнуть, положив штангу себе на грудь (но не на стойки). Навыки выполнения многоповторного жима лежа есть у многих посетителей тренажерных залов. Но русский жим хоть и не входит в единую классификацию видов спорта, все же имеет свои правила и особенности. Отдых на груди и правильный расчет времени и скорости выполнения упражнения как раз относится к этим особенностям.

Игорь Ильиных: «Русский жим — относительно молодой вид спорта, ему всего 25 лет. На фестивале он пользовался успехом. Более 120 участников попробовали этот вид спорта. Среди них были мужчины и женщины разных возрастов. Сразу скажу, что победителями стали участники, которые занимались или занимаются силовыми видами спорта. Фестиваль показал, что он востребован. Молодые и не очень молодые люди с удовольствием принимали участие. Фестиваль жизнеспособен и актуален. Подобных мероприятий у нас в области ещё не было».

В русском жиме среди женщин победила элита русского жима Елена Демченкова (Псков) 35 кг — 70 раз, коэффициент 34,02. Среди юношей лучшим стал Иван Куминов (Псков) 45 кг — 40 раз, коэффициент 30,89, среди мужчин Иван Князев (Печоры) 55 кг — 51 раз, коэффициент 31,16. А в категории ветеранов победил сам Игорь Ильиных (Печоры) 45 кг — 104 раза, коэффициент 49,79.

Армейский рывок гирей

Из всех соревновательных площадок гиревая, пожалуй, в меньшей степени пользовалась успехом. Люди периодически подходили и выполняли упражнения, но очереди не было. Гири свободно стояли на помосте. А между тем, гири в этот не очень теплый день могли помочь согреться.

Как и русский жим, армейский рывок доступен не всем желающим, а только тем, кто со спортом дружен. Но все равно около 80 человек прикоснулись к гирям. Мужчинам полагалась гиря 24 кг, женщинам и юношам — 16 кг. Время выполнения упражнения — 12 минут.

Ответственным за армейский рывок был чемпион Псковской области по гиревому спорту Алексей Бучин.

Алексей Бучин: «Я на самом деле удивлен, что столько людей посетило нашу гиревую площадку. В прошлом году в Печорах подходило меньше, хотя там была только гиря 16 кг. В этом году мы выставили 24 кг для мужчин и 16 кг для юношей и женщин. Некоторые мужчины спрашивали про 32 кг. А некоторые девушки пробовали на 1 раз, чтобы пройти площадку в зачет фестиваля, но им было тяжело. Полностью 12 минут отработало только 9 человек, все гиревики или военнослужащие. В целом мы, спортсмены-гиревики, очень рады видеть на помостах новые лица и молодое поколение. Подумаем, может, в следующий раз привезем гири и полегче, и потяжелее, чтобы людям было интереснее».

Лучшие результаты в армейском рывке среди женщин показала Елена Демченкова. Она выполнила рывок гири 16 кг 104 раза с огромным отрывом от других участниц. Елена выполняла упражнение 8 минут. Причем это первое ее выступление с гирей, и оно сильно впечатлило зрителей.

Елена Демченкова: «Я, как администратор информационного ресурса "ПсковСила", посетила чемпионат Псковской области по гиревому спорту в начале марта. И меня очень впечатлили гири. Я люблю такие упражнения на силовую выносливость. С тех пор я иногда пробую делать рывок. Технику изучала по видеороликам и по комментариям Алексея Бучина, когда мы записывали анонс к фестивалю».

Среди мужчин победителями стали гиревики — чемпионы и призеры Псковской области по гиревому спорту:

мужчины до 65 кг: Псковской области Алексей Бучин (Псков) 24 кг — 244 раза;

мужчины до 75 кг: Сергей Горячев (Псков) 24 кг — 199 раз;

мужчины до 90 кг: Андрей Коноков (Псков) 24 кг — 227 раз;

мужчины свыше 90 кг: Александр Рехтик (Псков) 24 кг — 294 раза.

Александр Рехтик недавно занял 3 место в составе сборной России на этапе Кубка мира по дисциплине — эстафета.

В категории до 90 кг немного отстал от лидера семинарист Псково-Печерской духовной семинарии Антон Цветков, который раньше занимался гиревым спортом. Он выполнил рывок 200 раз.

Концертно-развлекательная программа

В середине дня показательные выступления спортсменов завершились, и начался концерт. На сцену выходили вокальная группа «Гайтан» под руководством Михаила Янушкевича и фольклорная студия «ДУбайДА» под руководством дважды лауреата премии президента «Молодые дарования России» Елены Фединой, и сама Елена Федина с сольными номерами. Также выступали на фестивале Дарья Романова, вокальная студия Родинского Дома культуры «Ника» и солистка Маргарита Михайлова.

Завершил концерт печорский детский эстрадный хор «Лаки-Лайк».

Также в фестивале участвовали центр «Воин» с образовательной программой и «Русская община» с семейно-развлекательной программой.

Награждение

В завершении фестиваля состоялась церемония награждения. Церемонию начали с награждения победителей отборочных соревнований по баскетболу 3x3 на международные игры «Патриарший Кубок Александра Невского» среди юношей и девушек 2012–2014 годов рождения, которые прошли 10 мая в субботу в спорткомплексе «Олимп» и тоже были частью Пасхального спортивного фестиваля. В них принимало участие 6 команд девушек и 12 команд юношей. Победителями среди юношей стала команда «Львы», на втором месте «Голден Стэйк», на третьем «Ферзи». У младших юношей победила команда «Стритбол», на втором месте «Баскет», на третьем «Хэдшот». Среди девушек победила команда «Шторм», на втором месте «Победа», на третьем «Шанс».

Затем состоялось торжественное награждение участников фестиваля, показавших лучшие результаты по дисциплинам в своих номинациях, и обладателей рекордов фестиваля. Победителей награждал отец Дмитрий и председатель комитета по молодежной политике и спорту города Пскова Сергей Бухаров. Каждому была вручена футболка с логотипом фестиваля, подарки от почетного гостя Александра Москаленко и от спонсоров, девушкам и женщинам вручали цветы.

Фестиваль завершился, а послефестивальное настроение у участников еще осталось. Люди делятся в соцсетях фотографиями и впечатлениями от мероприятия. Несмотря на холодную погоду, всё прошло на очень хорошем уровне. Лучшие результаты закономерно показали те, кто регулярно и целенаправленно занимается спортом. Многие участники фестиваля узнали, что они способны на большее, чем думали.

А главное, у участников, организаторов и партнеров фестиваля укрепилась мысль, что он необходим, что его непременно нужно проводить. И вот мы все уже думаем, что нужно будет исправить и улучшить в следующий раз.

А значит, следующий раз непременно будет!

Спасибо Псковской епархии, областному спорткомитету, городскому комитету по делам молодежи и спорту и идейному вдохновителю фестиваля — отцу Дмитрию, который собрал всех ради этого общего благого дела.

Елена Демченкова