«Дневной дозор»: Почему Псковская область теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема: «Почему Псковская область уже который год теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ?».
Псковская область заняла 57-е место среди регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда, а также совершение преступлений в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан, на второй – Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия, которая годом ранее занимала восьмую позицию.
Места в списке данных регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются достаточно высокой долей населения, занимающегося физкультурой и спортом, а также низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. В замыкающими рейтинг стали Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область и Хакасия. По сравнению с прошлым годом состав пятерки почти не изменился.
Стоит напомнить, что в 2024 году Псковская область занимала 46-е место среди регионов по приверженности ЗОЖ. По итогам 2022 и 2023 годов Псковская область была 39-м месте в этом рейтинге. Так в чем же причина такого резкого падения нашего региона аж на 18 пунктов за 3 года? Дорого ли это, вести здоровый образ жизни и придерживаться здорового рациона питания? Хорошо ли развита в Пскове пропаганда о вреде алкоголя и курения? Как на эти вопросы ответят наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».
Врио начальника пресс-службы регионального УМВД России Антон Морозов поделился статистикой, совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ за 2024 и за 2025 год, которая показывает, что за текущий год количество таких преступлений сократилось.
Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов не считает, что данные о том, что Псковская область занимает 57 место в рейтинге по приверженности ЗОЖ, верны. По его мнению, это не более чем неточная статистика. Виктор Антонов считает, что пропаганда о вреде курения и алкоголя в Пскове развита хорошо, усиливать ее не нужно. Также Виктор Антонов поделился мнением и о том, действительно ли «здоровое питание» - это дорого.
Депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь в свое время решил кардинально изменить свой образ жизни и перейти на сторону ЗОЖ. По его мнению, на сегодняшний день все больше людей интересуются спортом и стараются правильно питаться, поэтому в статистику, по которой Псковская область занимает 57-е место в списке регионов-зожников, он не верит. А вот пропаганды о вреде курения и распития алкоголя, по мнению Владимира Кузя, в нашем регионе недостаточно. Также депутат рассказал, правда ли правильное питание дороже, чем фастфуд.
А вот заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний не может дать точного ответа, почему же за 3 года Псковская область спустилась аж на 18 ступеней вниз по этому рейтингу регионов-зожников, но ряд предположений у него есть, одним из них является несвоевременное прохождение гражданами диспансеризации.
Руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения и спортсмен Сергей Елизаров тоже с неким скепсисом относится к этой статистике, наоборот, по его словам, приверженцами ЗОЖ становятся все больше людей. Сам Сергей Елизаров не питается ни фастфудом, ни полуфабрикатами, по его мнению, домашняя и правильная пища намного полезнее и выгоднее по цене. Псковский спортсмен уверен, что для того, чтобы заниматься спортом на любительском уровне, не нужна дорогая экипировка, достаточно желания и минимум финансовых вложений.
Псковский спортсмен, директор фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев сообщил, что он ежегодно видит прирост псковичей, которые хотят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, поэтому и сильной веры в то, что Псковская область занимает 57-е место в списке по приверженности населения здоровому образу жизни, у него нет.
В сегодняшней программе, как это чаще всего и случается, мнения наших экспертов разделились. Одни комментаторы считают, что пропаганда о вреде алкоголя и наркотических средств осуществляется на хорошем уровне, другие наши собеседники с этим мнением не согласны. Впрочем, есть и такие вопросы, в которых мнения экспертов сошлись, ни один из них не считает, что заинтересованность псковичей в здоровом образе жизни снижается. К сожалению, от министерства здравоохранения ответа о том, как же так получилось, что Псковская область за 3 года спустилась на 18 пунктов вниз в этом списке, получить так и не удалось, но о том, что данные могут быть неточными говорит и статистика правоохранительных органов о снижении в этом году количества преступлений, совершенных под действием алкоголя или наркотиков.
Александра Братчикова