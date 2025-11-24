Спорт

«Дневной дозор»: Почему Псковская область теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема: «Почему Псковская область уже который год теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ?».

Псковская область заняла 57-е место среди регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда, а также совершение преступлений в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Смотрите также Псковская область опустилась на 57 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ

Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан, на второй – Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия, которая годом ранее занимала восьмую позицию.

Места в списке данных регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются достаточно высокой долей населения, занимающегося физкультурой и спортом, а также низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. В замыкающими рейтинг стали Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область и Хакасия. По сравнению с прошлым годом состав пятерки почти не изменился.

Стоит напомнить, что в 2024 году Псковская область занимала 46-е место среди регионов по приверженности ЗОЖ. По итогам 2022 и 2023 годов Псковская область была 39-м месте в этом рейтинге. Так в чем же причина такого резкого падения нашего региона аж на 18 пунктов за 3 года? Дорого ли это, вести здоровый образ жизни и придерживаться здорового рациона питания? Хорошо ли развита в Пскове пропаганда о вреде алкоголя и курения? Как на эти вопросы ответят наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Врио начальника пресс-службы регионального УМВД России Антон Морозов поделился статистикой, совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ за 2024 и за 2025 год, которая показывает, что за текущий год количество таких преступлений сократилось.

Фото: Антон Морозов / «ВКонтакте»

«Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, показывает, что за 2024 год зарегистрировано 755 преступлений в состоянии алкогольного опьянения и восемь преступлений в наркотическом опьянении. А за 10 месяцев этого года зарегистрировано 601 преступление в алкогольном и шесть в наркотическом опьянении».

Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов не считает, что данные о том, что Псковская область занимает 57 место в рейтинге по приверженности ЗОЖ, верны. По его мнению, это не более чем неточная статистика. Виктор Антонов считает, что пропаганда о вреде курения и алкоголя в Пскове развита хорошо, усиливать ее не нужно. Также Виктор Антонов поделился мнением и о том, действительно ли «здоровое питание» - это дорого.

«Что касается алкоголя, то тут без сомнения люди стали пить меньше. Вот другое дело вейпы, курево всевозможное. Вот тут я затрудняюсь сказать. Ну думаю, что стало больше. Молодежь повально страдает этим, в том числе и школьники. И не напрасно сегодня разговор ведется запретить вообще продажу всего, что связано с этим дымом и без дыма тоже. Я не предавал бы значения вот этим цифрам, которые неизвестно откуда берутся. Пропаганда ведь какая, она имеет и обратную сторону. Чем больше говоришь об этом отрицательного, тем больше хочется попробовать, правда? Ну вот так вот человек устроен. Мне кажется, что вполне достаточно об этом говорится. Обычные продукты питания, которые употреблял человек, всегда в достатке, на мой взгляд, доступны. Если не брать какую-то экзотику. Не знаю, я считаю, что в принципе тут, наверно, великих проблем нет».

Смотрите также Большинство респондентов ПЛН поддержали запрет вейпов

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь в свое время решил кардинально изменить свой образ жизни и перейти на сторону ЗОЖ. По его мнению, на сегодняшний день все больше людей интересуются спортом и стараются правильно питаться, поэтому в статистику, по которой Псковская область занимает 57-е место в списке регионов-зожников, он не верит. А вот пропаганды о вреде курения и распития алкоголя, по мнению Владимира Кузя, в нашем регионе недостаточно. Также депутат рассказал, правда ли правильное питание дороже, чем фастфуд.

«На самом деле, сегодня мы видим, что у нас все больше и больше народу увлекается спортом. Это видно даже и по пробежкам, и по спортивным мероприятиям, и по строительству спортивных площадок. Редко где увидишь, чтобы площадки эти не использовались. Поэтому к этому рейтингу я отношусь скептически, не очень ему верю. Спорт в принципе в Пскове развивается, и в целом в Псковской области спортивные мероприятия есть, соревнований сейчас куча, причем соревнования у нас проходят достаточно высокого уровня. Много чемпионатов и уровня Северо-Западного федерального округа, и России, то есть направлений, на самом деле, куча. Но недостаточно, надо больше все-таки пропаганды о вреде курения, алкоголя и больше пропаганды ведения здорового образа жизни и в принципе здорового питания. Это важно. Что касаемо здорового питания, я не считаю, что это как-то дорого. Я считаю, что правильно питаться, на самом деле, гораздо дешевле. Тот же фаст-фуд - гораздо дороже выходит по себестоимости, чем съесть какой-то суп или салат. Поэтому это миф, что питаться правильно — это дорого».

А вот заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний не может дать точного ответа, почему же за 3 года Псковская область спустилась аж на 18 ступеней вниз по этому рейтингу регионов-зожников, но ряд предположений у него есть, одним из них является несвоевременное прохождение гражданами диспансеризации.

«Не могу сказать однозначно, я не увидел, что люди стали меньше уделять внимания здоровому образу жизни, особенно если смотреть по загруженности лечебно-профилактических учреждений, в том числе санаториев. Возможно, есть увеличение фактора стресса, что, может быть, люди стали больше испытывать эмоционального перенапряжения с учетом определенных ситуаций. Может быть, это как-то оказывает негативное влияние на уровень состояния здорового образа жизни. Что касается условий труда, те организации, где имеются профсоюзы, которые мы можем мониторить в рамках наших проверок, мониторингов требований охраны труда, я бы не сказал, что есть какая-то резкость ухудшения качества условий труда на рабочих местах. Но не нужно забывать, что есть отдельные организации, где люди зачастую работают, в том числе, и в тяжелых условиях труда, и в некоторых организациях присутствует теневые отношения, то есть неоформление должным образом трудовых отношений, что, наверное, влияет на то, что есть некоторые пренебрежения к требованиям охраны труда. Вот этот фактор, возможно, может иметь место быть».

Руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения и спортсмен Сергей Елизаров тоже с неким скепсисом относится к этой статистике, наоборот, по его словам, приверженцами ЗОЖ становятся все больше людей. Сам Сергей Елизаров не питается ни фастфудом, ни полуфабрикатами, по его мнению, домашняя и правильная пища намного полезнее и выгоднее по цене. Псковский спортсмен уверен, что для того, чтобы заниматься спортом на любительском уровне, не нужна дорогая экипировка, достаточно желания и минимум финансовых вложений.

«Я не считаю правильным загружаться углеводами и набирать их в фастфуде, потому что есть масса других, полезных продуктов, которые позволят закрыть углеводное окно. Для того, чтобы заняться спортом, нужно морально созреть, и нужно, чтобы и форма была, и средства позволяли, и чтобы еще и инфраструктура, и желательно, чтобы были мероприятия спортивные, которые мотивируют к занятию спортом. Одно дело заниматься просто так, бегать по 30 минут три раза в неделю. Другое дело, когда у тебя куплено участие и ты к этому мероприятию готовишься. Вот это уже мотивирует по-настоящему. Сейчас, проводя тренировки на улице, очень много "но", потому что бег — самый доступный вид спорта, бегунов на улице много. Также много появилось тех, кто катается на велосипеде. Чаще всего они катаются за городом. Кто-то даже не катается, а тренируется на велосипеде. Поэтому я не знаю, как так посчитали, наоборот, тенденция к увеличению количества, не обязательно сразу же покупать дорогущую экипировку, можно просто купить нормально обычные беговые кроссовки, которые по очень доступным ценам продаются в магазинах, и на маркетплейсе и так далее».

Псковский спортсмен, директор фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев сообщил, что он ежегодно видит прирост псковичей, которые хотят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, поэтому и сильной веры в то, что Псковская область занимает 57-е место в списке по приверженности населения здоровому образу жизни, у него нет.

«Может быть это огрехи статистики вообще, мне тяжело судить. Но тем не менее в Псковской области прирост людей, которые занимаются собой, физической культурой, сдают нормативы ГТО, больше следят за своим весом, питанием и тем, что связано с ЗОЖ, их становится все больше и больше. На мой взгляд, это нисколько не дорого, это вообще ничего не стоит, кроме самодисциплины и избавления себя самого от бесконечных оправданий и алиби. Если ты действительно хочешь заниматься, то даже в застрявшем лифте голый, без оборудования, ты можешь приседать, отжиматься, сделать пресс и провести полноценную тренировку. Что касается питания, то наоборот, это, знаете, как обычно: всё самое сладкое - оно же и самое дорогое в смысле денег и самое вредное. Всё самое дешевое, вот прямо сейчас смотрю на пачку гречневой крупы, и это всё самое простое, дешевое и полезное».

В сегодняшней программе, как это чаще всего и случается, мнения наших экспертов разделились. Одни комментаторы считают, что пропаганда о вреде алкоголя и наркотических средств осуществляется на хорошем уровне, другие наши собеседники с этим мнением не согласны. Впрочем, есть и такие вопросы, в которых мнения экспертов сошлись, ни один из них не считает, что заинтересованность псковичей в здоровом образе жизни снижается. К сожалению, от министерства здравоохранения ответа о том, как же так получилось, что Псковская область за 3 года спустилась на 18 пунктов вниз в этом списке, получить так и не удалось, но о том, что данные могут быть неточными говорит и статистика правоохранительных органов о снижении в этом году количества преступлений, совершенных под действием алкоголя или наркотиков.

Александра Братчикова