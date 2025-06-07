Спорт

Более 160 псковичей приняли участие в старте «5 верст» к Международному дню бега

В 158-м старте команды «5 вёрст», приуроченном к Международному дню бега, приняли участие 165 псковичей, сообщили в группе «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

Забег прошел под девизом «Хочешь быть сильным — бегай! Хочешь быть красивым — бегай! Хочешь быть умным — бегай!».

На мероприятии работала волонтерская команда из 22-х добровольцев.

«Прекрасная разминка от Марии Егоровой , всеобщая эйфория позволили 18 участникам обновить личные рекорды , 26 новым участникам в комфортных условиях окунуться в мир бега, физической активности и отличного настроения!» - отметили спортсмены.

Напомним, Международный день бега праздновали 4 июня.