Спорт

Федерация хоккея на траве появилась в Гдовском районе

Федерацию хоккея на траве создали в Гдовском районе при поддержке вице-президента Национального объединения строителей «Нострой», победителя предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антона Мороза, сообщается в его Telegram-канале.

«Вместе с первым вице-президентом федерации Алексеем Сорокиным и секретарём Юрием Зиньковским обсудили перспективы развития спорта в муниципалитетах и приняли важное решение — о создании Федерации хоккея на траве в районе. На стадионе ГП "Гдов" команда школы олимпийского резерва "Фаворит" провела мастер-класс для всех желающих и сыграла зрелищный товарищеский матч. Рад видеть живой интерес к хоккею на траве у молодёжи и жителей района!» - сказал Антон Мороз.

Он высказал убеждение, что развитие хоккея на траве особенно актуально именно в малых городах и посёлках.

«Эта игра позволяет создать новые возможности для активного отдыха и привнести разнообразие в повседневную жизнь наших маленьких городов. Хоккей на траве — отличный и доступный способ привлечь молодёжь к занятиям спортом, сформировать полезные привычки и воспитать стремление к достижению высоких результатов. Спасибо Гдову за тёплый приём. Продолжаем двигаться вперёд — вместе!» - добавил Антон Мороз