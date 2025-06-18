Спорт

«Велопарад -2025» стартует в Пскове

Велопробег по центральным улицам города – «Псковский велопарад» стартовал в городе 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Марина Игнатьева / ПЛН

В нем принимают участие как горожане, так и гости Пскова в возрасте старше 14 лет.

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В связи с проведением в городе Пскове велопарада ввели приостановку движения на время проезда участников мероприятия в период с 13.25 до 14.25 21 июня:

на улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;

улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до площади Победы;

улице Кузнецкой от площади Победы до моста имени 50-летия Октября;

улице Юбилейной от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта;

Рижском проспекте от улицы Юбилейной до площади Ленина;

улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

Октябрьском проспекте от Октябрьской площади до улицы Гражданской;

улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.

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Организаторы: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, стадион «Машиностроитель», Псковский городской молодёжный центр, Псковский молодёжный центр и отдел ГИБДД УМВД России по городу Пскову.