«Велопарад -2025» стартует в Пскове

Велопробег по центральным улицам города – «Псковский велопарад» стартовал в городе 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Марина Игнатьева / ПЛН
В нем принимают участие как горожане, так и гости Пскова в возрасте старше 14 лет.
В связи с проведением в городе Пскове велопарада ввели приостановку движения на время проезда участников мероприятия в период с 13.25 до 14.25 21 июня:
Организаторы: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, стадион «Машиностроитель», Псковский городской молодёжный центр, Псковский молодёжный центр и отдел ГИБДД УМВД России по городу Пскову.