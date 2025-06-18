Спорт

Состоялось открытие XXIV-й «Псковской регаты» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко

Торжественное открытие всероссийских соревнованиях XXIV-й «Псковской регаты», посвящённой памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко, состоялось сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помимо Псковской области в соревнованиях принимали участие спортсмены из Воронежской, Тверской, Томской, Калининградской и Новгородской области, а также из Санкт-Петербурга.

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился председатель Федерации академической гребли Псковской области Константин Чижов.

«Сегодня, в этот день, мы проводим соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера СССР, почетного гражданина города Пскова Прокопенко Валерия Александровича. Этот человек внес огромный вклад в развитие не только советской и российской гребли, но и мировой. И мы эти соревнования ежегодно посвящаем памяти этого человека. Я хочу напомнить также, что мы проводим эти соревнования в 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И хочу, чтобы все помнили, что эта победа досталась вашим дедам, вашим прадедам, вашим родителям страшной ценой. Желаю вам всем успешных стартов и всего самого доброго. И очень рад, что приехали столько представителей из разных регионов», — обратился к участникам председатель.

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Псковскую область представляет около 20 гребцов. В общей сумме в соревнованиях принимает участие около 150 спортсменов.

«Наш замечательный город Псков рад приветствовать вас от лица администрации города Пскова. Я хочу вам пожелать в первую очередь получить максимальное удовольствие от этого мероприятия, показать самые ваши высокие результаты. Рад, что столько много гостей города. Надеюсь, вы успеете насладиться видами нашего замечательного города. Хочу пожелать в первую очередь показать хорошие результаты, получить максимум эмоций, пообщаться, подружиться. Столько регионов, приятно видеть. Поэтому всего самого наилучшего», — сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Сергей Бухаров.

Мероприятие было поддержано «Автосалоном 1» — официальный дилер Chery в городе Пскове и «Автосалоном номер 1» — официальный дилер Changan в городе Пскове. На специально организованной выставочной площадке были представлены два автомобиля, рядом с которыми находились квалифицированные эксперты. Эти специалисты были готовы предоставить исчерпывающие консультации по техническим характеристикам представленных транспортных средств, а также провести процедуру записи потенциальных клиентов на тест-драйв.

Спонсорами также были предоставлены призы участникам соревнований.

С 1967 года Валерий Прокопенко работал в Пскове на гребной базе, где сейчас тренируются воспитанники ДСШОР «Ника». За 43 года работы он подготовил, наверное, самую яркую плеяду спортсменов, прославивших Псков по всему миру. Среди них - знаменитая псковская женская распашная четверка по академической гребле, в состав которой в разное время входили Светлана Семенова, Валентина Семенова, Мария Фадеева, Галина Степанова, Марина Студнева и Татьяна Швецова во главе с неизменной рулевой Ниной Черемисиной. В 80-е годы они были настоящими спортивными кумирами города. Отточенная, непостижимая для конкурентов даже при использовании замедленной киносъемки техника гребка псковичек считалась одной из лучших на планете.

В копилке «золотой» четверки: бесчисленное количество медалей с самых престижных мировых регат, 8 золотых комплектов Чемпионатов СССР, 3 - Чемпионатов Мира, 2 - мировых Чемпионатов среди мастеров-ветеранов, «бронза» московской Олимпиады-80 (а у Нины Черемисиной - еще и серебро в составе восьмерки), золото «Дружбы-84» (альтернативных Олимпиаде в Лос-Анджелесе спортивных игр стран социалистического лагеря).

В 90-е Валерий Александрович подготовил еще одного неоднократного участника Олимпийский игр - псковича Сергея Матвеева. На играх в Атланте (США) Сергей добыл бронзу в соревнованиях «восьмерок».

По проекту и под руководством Валерия Прокопенко на рижском заводе «Дзинтарс» была создана уникальная лодка для асинхронной академической гребли. Эта лодка принесла псковской женской четверке распашной несколько золотых комплектов Чемпионатов мира.

Валерий Прокопенко был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», орденом «Знак почета», медалью Центрального комитета ВЛКСМ «Наставник молодежи».