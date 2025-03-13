Спорт

Спортивная площадка появится на месте пустыря на Запсковье

Благоустройство общественной территории между домом №17Б на улице Звездной и домом №3 на улице Юности планируется в Пскове. На эти цели готовы выделить 9 498 960 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: Яндекс.Карты

На данной территории планируется обустройство 1 206 квадратных метров асфальтированных дорожек и бортовых камней вдоль них. Также подрядчик должен будет установить новые скамейки, урны и произвести озеленение территории.

На прорезиненное покрытие установят спортивную площадку. Она будет состоять из металлических столбов высотой до 4 метров, уличных тренажеров «Эллипс», «Жим», «Велосипед», «Лыжи двойные» и спортивного комплекса «Воркаут».

Подрядчика определят 24 марта. Он должен будет выполнить работы до 1 августа текущего года.