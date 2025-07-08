Спорт

Псковичей приглашают принять участие в спортивной регате на лодках «Дракон»

Профсоюзы Псковской области приглашают всех желающих членов профсоюзов принять участие в спортивной регате на лодках «Дракон», посвященной Дню города Пскова. Мероприятие состоится 26 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Участникам предлагается сформировать команду из десяти человек. Если набрать полную команду не удается, организаторы готовы включить желающих в состав сборных команд.

Для подготовки к соревнованиям организованы регулярные бесплатные тренировки, которые проводятся каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в 19.00 в спортивной школе «Ника», расположенной на улице Воеводы Шуйского в Пскове.

Записаться на тренировки можно по телефонам: 8 921 210-38-37, 8 953 243-06-15, или отправив письмо на электронную почту: staybut93@mail.ru.