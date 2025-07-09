Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Господин Рейтингомер
Новая жизнь Овсища
Псков Летние террасы
Вакансии в «Россетях»
островичи шагают в будущее
Легким десертам — легкая сметана
Мошенники под видом операторов
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Бизнес В Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
80 лет качества Реставрационных мастерских
Три кита Успеха
Рай В шалаше
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Спорт 09.07.2025 11:272 «Дневной дозор»: Нужен ли Пскову профессиональный футбольный клуб? 11.07.2025 19:001 Министр спорта ответила на запрос ПЛН 11.07.2025 18:410 Галина Овсова: Информацию о ликвидации ФК «Псков» министерство спорта не подтверждает 11.07.2025 18:240 В Минспорта объяснили, почему не отстранен от должности находящийся под следствием директор ФК «Псков» 11.07.2025 18:000 Галина Овсова: Основания для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере отсутствуют 11.07.2025 12:240 Псковичка завоевала «серебро» на всероссийских соревнованиях по гребле
 
 
 
Самое популярное 09.07.2025 23:040 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 06.07.2025 17:046 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 06.07.2025 15:100 На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Министр спорта ответила на запрос ПЛН

11.07.2025 19:00|ПсковКомментариев: 1

В 2025 году футбольный клуб «Псков» лишен права участвовать в розыгрыше Кубка России. В связи с этим любителями спорта в социальных сетях и в обращениях в редакцию Псковской Ленты Новостей высказываются крайне негативные комментарии и различные версии относительно причин произошедшего. Как напоминают болельщики, в прошлые годы матчи розыгрыша Кубка России в Пскове становились заметными событиями спортивной жизни и праздником для нескольких тысяч зрителей, заполнявших трибуны стадиона «Машиностроитель». В связи с этим Псковская Лента Новостей обратилась с запросом к руководителю министерства спорта Псковской области Галине Овсовой. Также мы задали главе спортивного ведомства ряд вопросов на актуальные темы, в том числе о путях исправления ситуации в футбольном клубе «Псков», руководитель которого является фигурантом двух уголовных дел, а сам клуб регулярно сотрясают скандалы и конфликты.

 

Редакция Псковской Ленты Новостей публикует заданные нами вопросы и полученные от главы Минспорта ответы.

Вопрос: По какой причине футбольный клуб «Псков» лишен права принять участие в Кубке России?

Кто виновен в сложившейся ситуации? Какое наказание он понесет?

Ответ: Министерство спорта Псковской области (далее – Министерство) на запрос от 03.07.2025 о причинах неучастия АНО ДО «Спортивная школа «Футбольного клуба «Псков» (далее – ФК «Псков», футбольный клуб) в Кубке России по футболу в 2025 году и о развитии футбола в регионе сообщает следующее.

Согласно официальному письму Российского футбольного союза (далее – РФС) от 18.04.2025 № 1968 за подписью генерального секретаря организации Митрофанова М.Л. для участия в Кубке России любительские клубы, помимо подтверждения заинтересованности участия, должны соответствовать финансовым, инфраструктурным, спортивным и иным критериям, указанным в приложении к регламенту турнира прошлого сезона.

РФС не планирует вносить изменения в части требований к любительским футбольным клубам для участия в Кубке России 2025-2026 года. Согласно регламенту, опубликованному на сайте РФС, отбор для участия в Кубке России осуществляется по спортивному принципу.

К участию в соревновании допускаются команды любительских футбольных клубов – обладатели Кубка МРО (Кубка межрегионального объединения), в нашем случае – Кубка Северо-Западного округа.

В случае отказа – финалисты Кубка, победители чемпионата МРО, в случае отказа – призёры чемпионата сезона (команда, занявшая 2-е место, в случае отказа – команда, занявшая 3-е место).

В прошлом году ФК «Псков» занял 4-е место в чемпионате Северо Западного федерального округа (далее – СЗФО) и выбыл в четвертьфинале кубка СЗФО.

Таким образом, команда ФК «Псков» не смогла участвовать в Кубке России по спортивному принципу и, соответственно, не получила рекомендацию от Объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Дополнительно сообщаем, что регион имеет финансовые и инфраструктурные и возможности для проведения Кубка России: есть сертифицированный стадион и футбольное поле. В 2023 - 2024 годах ФК «Псков» участвовал в Кубке России, проходя по спортивному принципу: на стадионе г. Пскова состоялись игры с ФК «Луки-Энергия».

Вопрос: Является ли произошедшее следствием близкой к кризисной ситуации, сложившейся в футбольном клубе «Псков» и в футбольной сфере Псковской области в целом?

Ответ: Принимая во внимание, что отбор на участие в Кубке России ФК «Псков» не прошел по спортивному принципу, основания для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере Псковской области отсутствуют.

Вопрос: Какие действия намерено предпринять Министерство спорта Псковской области для исправления ситуации в футбольном клубе «Псков», руководитель которого является фигурантом двух уголовных дел, а сам клуб регулярно сотрясают скандалы и конфликты?

Ответ: Относительно работы генерального директора ФК «Псков», в отношении которого возбуждены уголовные дела, Министерство поясняет следующее.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен исключительный перечень оснований, по которым может быть временно отстранен руководитель организации.

Согласно постановлению Псковского городского суда ходатайство следователя о временном отстранении от должности генерального директора ФК «Псков» осталось без удовлетворения.

Таким образом, у учредителей ФК «Псков» отсутствуют законные основания для отстранения генерального директора от должности, кроме того, футбольный клуб продолжает свою работу в плановом режиме: в непрерывном порядке проводится учебно-тренировочный процесс, воспитанники и спортсмены участвуют в обязательных соревнованиях по версии РФС.

Следует отметить, что футбольный клуб два года подряд (в 2023 г. и в 2024 г.) занимал уверенное 2-е место в ежегодном рейтинге клубов (спортивных школ), участвующих в первенстве СЗФО по футболу среди юношей до 16, 17 и 18 лет,.

Работа школ оценивалась по шести ключевым направлениям: спортивные результаты, лицензирование и инфраструктура, медиа и маркетинг, менеджмент и дисциплина.

Вопрос: Несколько месяцев назад в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась инициатива по возможной ликвидации футбольного клуба «Псков» и передаче занимающихся в нем детей в школу «Стрела». Каковы перспективы такого объединения детских футбольных школ и какова позиция областного руководства на этот счет?

Ответ: Информацию о ликвидации ФК «Псков» Министерство не подтверждает, передача несовершеннолетних спортсменов МБУ ДО «Спортивная школа по футболу «Стрела» не планируется.

Министерство и Правительство Псковской области прилагают все возможные усилия для создания необходимых условий в регионе для развития вида спорта «футбол».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
В опросе приняло участие 391 человек
11.07.2025, 20:310 Работы по восстановлению электроснабжения на территории Великолукского района продолжаются в усиленном режиме 11.07.2025, 20:080 В РФ хотят усовершенствовать механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению 11.07.2025, 19:290 Психолог оценила воздействие жары на продуктивность человека 11.07.2025, 19:001 Министр спорта ответила на запрос ПЛН
11.07.2025, 19:000 Псковский театр драмы завершит сезон премьерой спектакля «Битва жизни» 11.07.2025, 18:520 Врач призвала отказаться от покупки разрезанных арбузов 11.07.2025, 18:410 Галина Овсова: Информацию о ликвидации ФК «Псков» министерство спорта не подтверждает 11.07.2025, 18:400 Третий кастинг «Битвы талантов» пройдёт в Псков в формате open-air
11.07.2025, 18:300 Ведущие вузы РФ перейдут на новую систему высшего образования в 2026/27 учебном году 11.07.2025, 18:240 В Минспорта объяснили, почему не отстранен от должности находящийся под следствием директор ФК «Псков» 11.07.2025, 18:220 В России сократят использование иностранных слов, имеющих аналоги 11.07.2025, 18:210 Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» пройдет в деревне Холматка 20 июля
11.07.2025, 18:000 Галина Овсова: Основания для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере отсутствуют 11.07.2025, 18:000 В «диалоге о будущем» участвуют псковские депутаты на региональном форуме в Беларуси 11.07.2025, 17:500 Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет* 11.07.2025, 17:420 Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11.07.2025, 17:280 Владимир Цветков вступил в должность главы Дновского муниципального округа 11.07.2025, 17:200 Губернатор отметил заслуги «Дружины» в содействии обороне и безопасности региона 11.07.2025, 17:100 Псковичи могут познакомиться с уникальным памятником деревянного зодчества 11.07.2025, 17:000 «Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха. ВИДЕО
11.07.2025, 16:530 Дожди и +28 градусов прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2025, 16:510 Николай Козловский: Клуб «Маргелов» — это полноценная система подготовки 11.07.2025, 16:420 Мобильный офис по догазификации снова работал в Пушкинских Горах 11.07.2025, 16:410 За полгода в Псковской области сняли с реализации более 170 кг плодоовощной продукции
11.07.2025, 16:400 Инструктор «Школы ЛизаАлерт»: Ребёнок в лесу должен знать «Правило трёх О» 11.07.2025, 16:390 Антон Минаков обозначил ключевые направления программы ЛДПР в Пскове 11.07.2025, 16:290 Печерянина хотят обязать снести забор на берегу озера Любенец 11.07.2025, 16:160 Более 5,5 тысячи псковичей не заключили договоры на техоблуживание газового оборудования
11.07.2025, 16:060 Интерактив: Запсковские амбре 11.07.2025, 16:020 Партию кофейных зерен из Африки запретили к ввозу в РФ в Псковской области 11.07.2025, 15:402 Псковские профсоюзы посетили концерт Стаса Михайлова в Витебске 11.07.2025, 15:280 Кратный рост гибели людей на водных объектах отмечен в Псковской области
11.07.2025, 15:240 «Россети» восстановили основную сеть в Псковской области после урагана 11.07.2025, 15:200 В печорской деревне Новые Бутырки введен в эксплуатацию газопровод 11.07.2025, 15:100 Заседание Псковской городской Думы назначено на 17 июля 11.07.2025, 15:050 Фотофакт: Пешеходный светофор «приуныл» на площади Ленина в Пскове
11.07.2025, 15:040 Сильный шторм прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2025, 15:000 «Хайпожоры»: Отечественный мессенджер Max, фактчекинг в Сети и ураган в Псковской области. ВИДЕО 11.07.2025, 14:361 Министерство конкурентной политики Псковской области возглавила Ольга Татаринова 11.07.2025, 14:190 Пенсионер в сине-сером пиджаке пропал в гдовской деревне Новая Зубовщина
11.07.2025, 14:170 Фотофакт: Старинная брусчатка показалась из-под асфальта на улице Некрасова в Пскове 11.07.2025, 14:080 «Частично летняя погода» ожидает псковичей на следующей неделе 11.07.2025, 14:040 Детская площадка появится возле спортивной на Запсковье 11.07.2025, 14:010 Пенсионерке в Острове выплатят компенсацию после нападения сторожевой собаки
11.07.2025, 13:480 «Дневной дозор»: Почему молодежь не идет в политику? 11.07.2025, 13:330 Как расчистить Мирожку? 11.07.2025, 13:270 Ребёнка нужно научить вызывать пожарную охрану – специалист МЧС 11.07.2025, 13:200 Биолог предупредил об опасных ядовитых растениях на дачных участках
11.07.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха 11.07.2025, 13:000 Псковская молодёжь совершит экскурс в историю Невской битвы 11.07.2025, 12:560 Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются вечером на юге Псковской области 11.07.2025, 12:520 Выставка военной графики откроется в Псковском музее-заповеднике
11.07.2025, 12:380 «Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха 11.07.2025, 12:350 Из магазина на улице Юбилейной в Пскове за месяц трижды украли товары 11.07.2025, 12:320 Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу 11.07.2025, 12:240 Псковичка завоевала «серебро» на всероссийских соревнованиях по гребле
11.07.2025, 12:190 Волонтеры и спортсмены расчищают дорогу к кладбищу в Великолукском районе после урагана 11.07.2025, 12:170 «На пятой передаче»: Обновление российского автопарка и «Здравствуйте, грабли» 11.07.2025, 12:100 Мошенники лишили жителей Псковской области более миллиона рублей 11.07.2025, 12:090 Более 2 млн кубометров сточных вод очистил псковский «Горводоканал» за июнь
11.07.2025, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Отечественный мессенджер Max, фактчекинг в Сети и ураган в Псковской области 11.07.2025, 11:520 Нелегалов отправят на родину: в РФ заработает Мигрант ID, предложенный партией «Новые люди» 11.07.2025, 11:480 Движение по улице Николая Васильева в Пскове временно перекроют 11.07.2025, 11:420 Госдума рассмотрит законопроект о защите религиозных символов до конца весенней сессии
11.07.2025, 11:410 «Пробираемся через болота, разбираем завалы деревьев»: псковские энергетики устраняют последствия торнадо 11.07.2025, 11:250 Антон Дымов в составе делегации «Газпром межрегионгаз» совершил рабочую поездку в Беларусь 11.07.2025, 11:090 Предпоказ фильма про великолукского Сусанина состоится в декабре 11.07.2025, 11:040 Митрополит Матфей освятил пятизвездочный отель «Генрих» в Пскове
11.07.2025, 11:000 Псковские росгвардейцы обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны 11.07.2025, 10:550 Смотровая площадка и Северные ворота Псковского кремля закрыты из-за ремонта 11.07.2025, 10:420 Лучше всего искать работу через друзей и коллег, считают 39% псковичей — опрос 11.07.2025, 10:350 «Хайпожоры»: Отечественный мессенджер Max, фактчекинг в Сети и ураган в Псковской области
11.07.2025, 10:280 Около 410 тысяч пассажиров перевезла «псковская» «Ласточка» в I полугодии 11.07.2025, 10:220 Дмитрий Шахов и «Деловая Россия» будут сотрудничать в сфере экономических и иных прав псковичей 11.07.2025, 10:170 Сбер: Жители и гости Псковской области оставили на чай порядка 9 млн рублей за полгода  11.07.2025, 10:100 Мошенники используют «Предложенные публикации» в Telegram для хищения аккаунтов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru