Спорт

Министр спорта ответила на запрос ПЛН

В 2025 году футбольный клуб «Псков» лишен права участвовать в розыгрыше Кубка России. В связи с этим любителями спорта в социальных сетях и в обращениях в редакцию Псковской Ленты Новостей высказываются крайне негативные комментарии и различные версии относительно причин произошедшего. Как напоминают болельщики, в прошлые годы матчи розыгрыша Кубка России в Пскове становились заметными событиями спортивной жизни и праздником для нескольких тысяч зрителей, заполнявших трибуны стадиона «Машиностроитель». В связи с этим Псковская Лента Новостей обратилась с запросом к руководителю министерства спорта Псковской области Галине Овсовой. Также мы задали главе спортивного ведомства ряд вопросов на актуальные темы, в том числе о путях исправления ситуации в футбольном клубе «Псков», руководитель которого является фигурантом двух уголовных дел, а сам клуб регулярно сотрясают скандалы и конфликты.

Редакция Псковской Ленты Новостей публикует заданные нами вопросы и полученные от главы Минспорта ответы.

Вопрос: По какой причине футбольный клуб «Псков» лишен права принять участие в Кубке России?

Кто виновен в сложившейся ситуации? Какое наказание он понесет?

Ответ: Министерство спорта Псковской области (далее – Министерство) на запрос от 03.07.2025 о причинах неучастия АНО ДО «Спортивная школа «Футбольного клуба «Псков» (далее – ФК «Псков», футбольный клуб) в Кубке России по футболу в 2025 году и о развитии футбола в регионе сообщает следующее.

Согласно официальному письму Российского футбольного союза (далее – РФС) от 18.04.2025 № 1968 за подписью генерального секретаря организации Митрофанова М.Л. для участия в Кубке России любительские клубы, помимо подтверждения заинтересованности участия, должны соответствовать финансовым, инфраструктурным, спортивным и иным критериям, указанным в приложении к регламенту турнира прошлого сезона.

РФС не планирует вносить изменения в части требований к любительским футбольным клубам для участия в Кубке России 2025-2026 года. Согласно регламенту, опубликованному на сайте РФС, отбор для участия в Кубке России осуществляется по спортивному принципу.

К участию в соревновании допускаются команды любительских футбольных клубов – обладатели Кубка МРО (Кубка межрегионального объединения), в нашем случае – Кубка Северо-Западного округа.

В случае отказа – финалисты Кубка, победители чемпионата МРО, в случае отказа – призёры чемпионата сезона (команда, занявшая 2-е место, в случае отказа – команда, занявшая 3-е место).

В прошлом году ФК «Псков» занял 4-е место в чемпионате Северо Западного федерального округа (далее – СЗФО) и выбыл в четвертьфинале кубка СЗФО.

Таким образом, команда ФК «Псков» не смогла участвовать в Кубке России по спортивному принципу и, соответственно, не получила рекомендацию от Объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Дополнительно сообщаем, что регион имеет финансовые и инфраструктурные и возможности для проведения Кубка России: есть сертифицированный стадион и футбольное поле. В 2023 - 2024 годах ФК «Псков» участвовал в Кубке России, проходя по спортивному принципу: на стадионе г. Пскова состоялись игры с ФК «Луки-Энергия».

Вопрос: Является ли произошедшее следствием близкой к кризисной ситуации, сложившейся в футбольном клубе «Псков» и в футбольной сфере Псковской области в целом?

Ответ: Принимая во внимание, что отбор на участие в Кубке России ФК «Псков» не прошел по спортивному принципу, основания для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере Псковской области отсутствуют.

Вопрос: Какие действия намерено предпринять Министерство спорта Псковской области для исправления ситуации в футбольном клубе «Псков», руководитель которого является фигурантом двух уголовных дел, а сам клуб регулярно сотрясают скандалы и конфликты?

Ответ: Относительно работы генерального директора ФК «Псков», в отношении которого возбуждены уголовные дела, Министерство поясняет следующее.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен исключительный перечень оснований, по которым может быть временно отстранен руководитель организации.

Согласно постановлению Псковского городского суда ходатайство следователя о временном отстранении от должности генерального директора ФК «Псков» осталось без удовлетворения.

Таким образом, у учредителей ФК «Псков» отсутствуют законные основания для отстранения генерального директора от должности, кроме того, футбольный клуб продолжает свою работу в плановом режиме: в непрерывном порядке проводится учебно-тренировочный процесс, воспитанники и спортсмены участвуют в обязательных соревнованиях по версии РФС.

Следует отметить, что футбольный клуб два года подряд (в 2023 г. и в 2024 г.) занимал уверенное 2-е место в ежегодном рейтинге клубов (спортивных школ), участвующих в первенстве СЗФО по футболу среди юношей до 16, 17 и 18 лет,.

Работа школ оценивалась по шести ключевым направлениям: спортивные результаты, лицензирование и инфраструктура, медиа и маркетинг, менеджмент и дисциплина.

Вопрос: Несколько месяцев назад в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась инициатива по возможной ликвидации футбольного клуба «Псков» и передаче занимающихся в нем детей в школу «Стрела». Каковы перспективы такого объединения детских футбольных школ и какова позиция областного руководства на этот счет?

Ответ: Информацию о ликвидации ФК «Псков» Министерство не подтверждает, передача несовершеннолетних спортсменов МБУ ДО «Спортивная школа по футболу «Стрела» не планируется.

Министерство и Правительство Псковской области прилагают все возможные усилия для создания необходимых условий в регионе для развития вида спорта «футбол».