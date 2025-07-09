Спорт

«Дневной дозор»: Нужен ли Пскову профессиональный футбольный клуб?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужен ли Пскову профессиональный футбольный клуб? Или лучше деньги бюджета направлять на детский футбол?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На минувшей неделе спортивная общественность Пскова, любители футбола были взбудоражены новостью о том, что футбольный клуб «Псков» не будет участвовать в Кубке России. «Ответственные за спорт чиновники лишили Псков Кубка России» — такие посты облетели самые популярные паблики в соцсетях.

Смотрите также Реплика Константина Калиниченко: Такой футбол нам не нужен

Накала в публичное обсуждение этого печального известия добавили и другие новости из футбольной жизни областного центра. Гендиректор ФК «Псков», находясь под следствием, уволил своих заместителей, а тренер клуба был пойман на ставках у букмекеров и отстранен от футбола.

Смотрите также Тренера ФК «Псков» дисквалифицировали за ставки у букмекеров

Не удивительно, что эти события, произошедшие одно за другим, стали поводом для возобновления дискуссии о том, нужен ли профессиональный футбольный клуб Пскову?

Спор этот ведется не первый год. Одни уверены, что наличие профессионального ФК в областном центре - это «визитная карточка» региона. Другие задаются вопросом - ради чего на профессиональный футбольный клуб выделять несколько десятков миллионов рублей из небогатого бюджета региона?

В большинстве стран мира профессиональные футбольные команды — это серьезный бизнес, приносящий огромные прибыли своим владельцам. В России главные команды страны содержатся титульными спонсорами из числа крупных монополий. И лишь некоторые достаточно богатые регионы, к которым Псковская область, увы, пока не относится, могут позволить себе содержать футбольный клуб.

Тем не менее бюджетные деньги все еще идут на команду, выступающую в первенстве Северо-Запада, хотя, по мнению многих, эти миллионы лучше было бы направить, например, на поддержку и развитие детского футбола.

Смотрите также Детская футбольная школа появилась в Пскове

Так нужен ли Пскову профессиональный футбольный клуб? Или бюджетные средства, которые расходуются на него, лучше вложить, например, в детские спортивные школы? Там ребята играют за идею, а тренеры делают большое дело, и не ради зарплаты или хитрой ставки у букмекера. Что на этот счет думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

«Такой футбол нам не нужен», считает главный редактор радиостанции «ПЛН FM» Константин Калиниченко. Его «Реплика» с таким названием, посвященная ситуации в псковском футболе, вышла в эфире «ПЛН FM» и была опубликована на Псковской Ленте Новостей.

«Я думаю, что необходимо и целесообразно ликвидировать взрослый футбольный клуб "Псков". Потому что, собственно говоря, результатов нет. Это первый аргумент. Ради кого тогда этот футбол? Если не ради результатов, то ради болельщиков? Болельщиков ходит несколько десятков человек, насколько я понимаю. Не знаю, родственники это или просто им интересно посмотреть, живой ли еще пациент и в состоянии ли мячик катать. Футбольный клуб стал у нас генератором скандалов. Генеральный директор известен в основном тем, что на него заведено два уголовных дела. Он сокращает заместителей. Есть ли для этого основания или нет, я не знаю, но футбольная общественность рассуждает, что это какое-то их внутреннее сведение счетов. Все это высасывает ежегодно достаточно большое количество государственных денег из бюджета. Соответственно, я задаюсь вопросом, для чего все это? Зачем эти мучения без результата? Выход один. Закройте этот проект. У нас нет профессионального взрослого клуба по американскому футболу, по бейсболу, по баскетболу, по волейболу. Собственно говоря, нет чего-то, что требовало бы обязательное сохранение ФК "Псков". Те "футбольные деньги", которые высвободятся от ликвидации взрослого футбольного клуба, конечно, нужно направить на детский спорт. Отправьте их в разные футбольные школы, пусть потратят эти деньги на подготовку детей, на увеличение заработной платы тренеров, на улучшение материально-технической базы детского футбола. Я думаю, таким должен быть результат политики спортивных чиновников. Такой футбол, как сейчас, я думаю, нам не нужен».

По словам президента объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николая Голубева, отсутствие ФК «Псков» в розыгрыше Кубка России не должно было стать сенсацией, ведь в этом году «Псков» не был ни призером Третьей лиги, ни победителем, ни финалистом Кубка Северо-Запада, а это основные условия для участия в Кубке. Несмотря на эти невыдающиеся результаты клуба, Николай Голубев считает, что профессиональная команда Пскову нужна как ориентир для юных спортсменов. Глава ОФФ «Северо-Запад» обозначил, по его мнению, оптимальную схему финансирования для клуба.

«В Псковской области исторически сложилось, что в последние десятилетия два клуба примерно с равной долей успеха выступали в профессиональном футболе - "Луки Энергия" и футбольный клуб "Псков". Ситуация меняется. Здесь, конечно, лучше задать вопрос властям региона, насколько они видят развитие профессионального футбола в регионе. Что касается оптимальной схемы финансирования, бюджетной или частной, наверное, должен быть какой-то баланс, потому что в последнее время считалось, что надо уходить от государственного финансирования клубов и переходить к частному. Но мы видим примеры, у частных клубов начинаются проблемы. У тех же "Химок", у того же "Черноморца", у той же "Чайки", где значительная часть финансирования — это частные средства. Поэтому, наверное, идеально в наше время соблюсти какой-то баланс между бюджетными деньгами и привлеченным финансированием, которое находит сам клуб. На сегодняшний день есть две достаточно хорошие школы в регионе, которые выступают в Юношеской футбольной лиге. И футболисты, которые там воспитываются, должны куда-то иметь выход после того, как они завершат совершенствование спортивного мастерства в своих школах. В идеале видится, что за каждой школой наверху должен стоять профессиональный клуб. По поводу скандалов, я наблюдаю со стороны, и мне тяжело глубоко проанализировать те ситуации, которые возникают вокруг клуба. Мне всегда казалась эта система идеальной, ее многим приводил в пример, когда в учредителях футбольного клуба "Псков" оказалась администрация Псковской области, администрация города Пскова и Федерация футбола Псковской области. Но видно, что не сработало. Что именно не сработало, лучше разбираться с учредителем».

Президент Псковской областной федерации футбола Александр Коновалов сообщил, что, по примерным данным, в регионе порядка 13 тысяч мальчиков и мужчин и около 600 девочек регулярно занимаются футболом. По мнению Александра Коновалова, профессиональный футбольный клуб — это вершина, к которой должны стремиться юные футболисты. Поэтому, убежден он, закрывать клуб нельзя, но для его дальнейшего развития нужна спонсорская поддержка.

«Было бы правильно иметь профессиональные спортивные школы, как сейчас в Великих Луках и Пскове. Также хорошее отделение у наших коллег в районах в Порхове, Новосокольниках. Псков, как региональная столица, имеющая сертифицированный единственный стадион, практически по всем параметрам отвечающий Второй лиге, конечно, должен иметь профессиональный клуб Второй лиги. Нам это посильно. Возможно, я ошибаюсь, но, насколько мне известно, в 2012 году футбольный клуб "Псков" занял второе место в чемпионате страны во Втором дивизионе зоны "Запад" и получил право на выход в то, что тогда называлось Первой лигой. Дорого или нет? Наверное, неправильно ставить на чашу весов детей и профессиональную команду. Дети — это, безусловно, первостепенно, но напомню, что бюджет профессионального клуба во времена, когда был руководителем региона Андрей Турчак, состоял на 50−60% из поступлений спонсоров. Фактически регион содержал спортшколу, детских тренеров и детей, а спонсоры содержали профессиональную команду. Разграничивая эту управленческую схему именно так, как я назвал, я думаю, что вот в таком формате футбол должен быть, и "Машиностроитель" должен опять вспомнить, какой же он был, когда были трибуны в начале двухтысячных битком забиты, и на матч приходило до 10 тысяч человек».

Основатель клуба «Псков-747», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов напоминает, что ФК «Псков» — это не только взрослые футболисты, в клубе занимается еще порядка 400 ребят. В то же время Алексей Севастьянов сообщил, что с грустью смотрит на то, что происходит сейчас с футболом как в городе, так и в регионе. По его мнению, если не изменить подход к этому популярному виду спорта, а финансирование клуба урезать, то псковский футбол ждут тяжелые времена.

«Вы не забывайте, что, кроме команды, там еще занимается около 400 детей. Чтобы команда играла на уровне профессионального футбола, как это делают "Луки-Энергия", я бы задал вопрос: "С какой целью?". Ведь, насколько мне известно, они не поднимались выше предпоследнего места в турнирной таблице на протяжении последних пяти лет. И это вопрос вдвойне актуален. Великие Луки, которые в два раза меньше Пскова, нашли средства для этого. То, что подход убогий у ФК "Псков" к действующему процессу, это факт, но я бы не смещал историю в сторону средств, потому что дело не в средствах. В период с 2007 года в профессиональном футбольном клубе "Псков-747", финансирование было ограниченным. Однако это не помешало клубу собирать полные трибуны и привлекать тысячи зрителей. Даже на Кубке области два года назад стадион был заполнен. А когда играли "Луки-Энергия" и ФК "Псков" в Кубке России, трибуны были заполнены до отказа. Сегодня, наверное, нам нечего закидываться куда-то к профессиональному спорту с таким подходом, какой уже сегодня есть и в футболе, и в спорте в целом. Не надо забывать о том, что порядка 30 миллионов на Псков тратит Российский футбольный союз, оплачивая участие наших детей в Юношеской футбольной лиге. Как мы последние пару лет развиваем футбол в Пскове, то мы, скорее всего, всех тех прав будем лишены, и для псковского футбола наступят не лучшие, серые времена. И те скандалы, которые вокруг этого разворачиваются на протяжении уже полугода, тому подтверждение. Не бывает дыма без огня».

Экс-председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин также уверен, что Пскову профессиональный футбольный клуб нужен! У нас много юных футболистов, которые должны стремиться к профессиональному уровню, да и инфраструктура в нашем городе развитию футбола благоволит, а вот что касается финансирования, то, по мнению Ивана Штылина, самое время прибегнуть к помощи предпринимателей.

«В Пскове нужен профессиональный футбольный клуб. За эти годы существенно изменилась инфраструктура. Имея такой стадион, с основным полем, с трибунами, с запасными полями, есть отличная возможность принимать здесь хорошие команды. Конечно, команда должна быть всегда в иерархии. Дети тянутся к чему? В профессиональной команде у нас много хороших ребят, которые могли бы здесь пользу свою оставить. Но вопрос финансирования: хотелось бы, чтобы в регионе инвесторы или спонсоры участвовали в спортивной жизни и помогали футбольному клубу. Однако даже в условиях более эффективного управления бюджетом команды всё равно продолжают получать поддержку от спонсоров, которые тем самым участвуют в управлении клубом. Хотя, безусловно, у нас есть определённые финансовые трудности, но, на мой взгляд, полный отказ от бюджета был бы неправильным решением. Мне кажется, что руководство региона могло бы провести с бизнесом какие-то консультации, попросить их оказать помощь. С учетом существующей инфраструктуры, мне кажется, профессиональная команда в Пскове должна быть».

Президент Федерации футбола города Пскова, директор спортивной школы по футболу «Стрела», известный псковский футболист Андрей Аленичев также убежден, что профессиональный футбольный клуб необходим Пскову, но финансироваться он должен не только из госбюджета.

«Необходима комплексная работа. Вся футбольная общественность, которая любит и уважает футбол, обязательно должна вместе собраться. Я всегда говорил, что футбольному городу Пскову обязательно нужен профессиональный футбольный клуб. Как бы ни было. Что бы сейчас ни творилось. У меня одна позиция, чтобы здесь обязательно был профессиональный футбол».

Смотрите также Дмитрий Аленичев: Пскову нужна команда мастеров

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин считает, что профессиональный футбольный клуб Пскову нужен. При этом, говорит он, необходимо обеспечить стабильное финансирование команды, это повысит шансы на успех.

«Почему больше шансов на успех? Ты можешь создать условия для тренировок, нанимать опытных тренеров, проводить лучше селекцию и находить талантливых детей, обеспечивать им поездки на турниры и соревнования, чтобы развивать их спортивные навыки. Вот тогда в спорте можно рассчитывать на результаты. Поэтому финансирование — это один из главных факторов, определяющих успех клуба. Вопрос о целесообразности существования футбольного клуба не совсем корректен. Безусловно, он необходим. Да, сейчас в Пскове нет профессионального клуба, который бы играл в Первой лиге, в Высшей лиге, - но, важно помнить, что это огромные деньги. Спорту требуется поддержка государства и государственных структур в рамках государственно-частного партнёрства. У меня частный клуб по настольному теннису, он находится полностью на моем финансировании, но я вам прямо скажу, что это тоже не лучший вариант, когда полностью спортивная команда содержится частным лицом. Нужно объединять усилия государства и бизнеса, чтобы развивать спорт в регионе».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов традиционно разделились. Часть наших комментаторов считают, что ФК «Псков» очень важен для Пскова, он должен существовать и являться ориентиром для юных спортсменов. Некоторые наши собеседники с этим мнением в корне не согласны и считают, что футбольный клуб свое отжил, каких-то спортивных достижений мы от него не видим, зато средств в него вливается неоправданно много. В сегодняшней программе прозвучало и мнение о том, что с таким подходом к делу псковский футбол может ждать отнюдь не радужное будущее.

«Я вижу то, что творится в псковском и в областном футболе. Честно говоря, посвятив этому 15 лет своей жизни, добившись того, что ФК "Псков" был серебряным призером чемпионата России Второй лиги и стояли вопросы о выходе в Первую лигу, мне обидно и больно. Желание проводить финансовую ревизию и оценить, сделать аудит всей работы клуба, там желания нет ни в министерстве спорта в области, ни в самом клубе. Наверное, поэтому идут уголовные дела. Если в ближайшее время эту тему не захотят обсуждать сами футбольные люди, то для родителей, которые решили поддержать своих детей в плане занятий футболом, начнутся нелегкие времена. В конце концов, пострадают дети, как всегда», - делает печальный прогноз Алексей Севастьянов.

Судя по всему, если вопросом будущего футбольного клуба не займутся всерьез все заинтересованные стороны, путеводная звезда для юных спортсменов в Пскове может угаснуть.

Александра Братчикова