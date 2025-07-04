Реплика Константина Калиниченко: Такой футбол нам не нужен

ФК «Псков» не будет участвовать в Кубке России по футболу — такая новость облетела местные паблики пару дней назад. Многие были шокированы — так уж складывается жизнь, что футбол псковичей по-прежнему интересует. И не только эпические противостояния мадридского «Реала» с мюнхенской «Баварией». Хоть у Пскова нынче любительская команда, зато своя, рассуждают оставшиеся немногочисленные болельщики на трибунах.
При этом, грустят. Рассуждают так, что Кубок России оставался последним шансом гипотетически увидеть в Пскове более-менее нормальных соперников, при удачном раскладе, даже из ФНЛ. А не какой-то там очередной ФК «Многотрудный» из Кондопоги.
Трагедия? Да нет, конечно. Чистейший фарс. Просто рентгеновский снимок состояния псковского футбола 2020-х гг. У нас, дамы и господа, пустой кошелек и несоответствие регламенту. А вместо 90 минут на футбольном поле — скандалы, интриги, расследования. Нужен ли нам такой футбол?
Вот вам три последние новости про ФК «Псков».
Фарсу на тему неучастия в Кубке добавила местная госпропаганда, увидевшая, что в соцсетях критикуют областных чиновников и ринувшаяся их обелять. По итогу вышло только хуже. Трубадуры режима из госмедиахолдинга подали ситуацию как «большую бюрократическую трагедию»: мол, не чиновники и деньги виноваты, а злой регламент. Оказывается, для участия нужно было занять место в любительской лиге не ниже третьего, а ФК «Псков» — только четвертый.
Ей-богу, смешно. Регламент — это свод правил, которым нужно априори соответствовать. Не дотянули — ну так признайте. Вместо этого звучит гордая формула: «дело не в финансах, а в полном несоответствии». То есть клуб не только нищий, но и не отвечает спортивным критериям, радостно рапортует госСМИ. Гениальный PR-ход: примерно как публично признаться в половом бессилии, но с высоко поднятой головой.
Есть такое непреложное правило: если, простите, обосрались, не нужно оправдываться — лучше побыстрее убраться с глаз долой. А вот это «битье по хвостам» с объяснением «объективных причин», столь характерное для современных псковских чиновников и их медийных эпигонов, только усугубляет ситуацию.
Впрочем, это детали. Проблема глубже: взрослый псковский футбол давно живет в режиме скандал-статуса и за гранью здравого смысла. Гендиректор под двумя уголовками, соцсети стирают пальцы, полоща грязные гетры, кто там кого уволил, кто кого подставил. На десерт — глупейшая история со ставками, в которую угодил экс-капитан команды, один из самых известных псковских футболистов, ныне тренер ФК «Псков» Игорь Сурин.
И ради чего на это выделяются немалые деньги из бюджета (несколько десятков миллионов рублей)? Кому нужен такой аттракцион?
Болельщикам? Но на трибунах — несколько десятков зрителей, и те, похоже, приходят проверить, дышит ли еще пациент.
Городу? Точно нет. Бюджетные деньги, которых и так не хватает, превращаются в околофутбольный туман. Результата нет, зато есть стойкий запах темных делишек и «несоответствие регламенту».
Денег не хватает? Так заработайте. Прекращайте сосать из бюджета. Хотите играть во взрослый футбол — ведите себя по-взрослому. Найдите титульного спонсора или вынесите на улицу QR-код «Собираем на участие в Кубке России». Если за неделю не насобирали хотя бы на автобус до Окуловки — закрывайте лавочку.
А как иначе? Вы себе представляете, чтобы президент номинально королевского ФК «Реал Мадрид» Флорентино Перес приходил каждый год к королю Испании и клянчил деньги на покупку Мбаппе и участие в Лиге Чемпионов? Нет такого, зарабатывают как-то. Как и другие клубы, которые у всех на слуху.
Короче говоря, ФК «Псков» нужно отцепить от государственного финансирования. Выплывет сам — что ж, прекрасно, значит, посрамили скептиков. Утонули — так тому и быть.
А те немногие «футбольные» деньги, которые есть в бюджете, нужно отдать детским школам. Там ребята играют за идею, а тренеры делают большое дело, и не ради зарплаты или хитрой ставки у букмекера. Взрослый же футбол пусть кормится сам. Он должен быть коммерческим делом, а не развлечением взрослых мужиков за государственный счет. То, что это возможно в России, доказали ФК «Краснодар» и «Акрон».
Текущая же модель ФК «Псков» «ни денег, ни регламента, но много оправданий» — это даже не спорт, а реалити-шоу третьего любительского дивизиона. Пора снять розовые бутсы: этому городу не нужен футбольный клуб, который генерит скандалы на ровном месте и умеет только стыдно объяснять, почему опять пролетел мимо турнира.
Константин Калиниченко