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Реплика Константина Калиниченко: Такой футбол нам не нужен

ФК «Псков» не будет участвовать в Кубке России по футболу — такая новость облетела местные паблики пару дней назад. Многие были шокированы — так уж складывается жизнь, что футбол псковичей по-прежнему интересует. И не только эпические противостояния мадридского «Реала» с мюнхенской «Баварией». Хоть у Пскова нынче любительская команда, зато своя, рассуждают оставшиеся немногочисленные болельщики на трибунах.

При этом, грустят. Рассуждают так, что Кубок России оставался последним шансом гипотетически увидеть в Пскове более-менее нормальных соперников, при удачном раскладе, даже из ФНЛ. А не какой-то там очередной ФК «Многотрудный» из Кондопоги.

Трагедия? Да нет, конечно. Чистейший фарс. Просто рентгеновский снимок состояния псковского футбола 2020-х гг. У нас, дамы и господа, пустой кошелек и несоответствие регламенту. А вместо 90 минут на футбольном поле — скандалы, интриги, расследования. Нужен ли нам такой футбол?

Вот вам три последние новости про ФК «Псков».

«Гендиректор ФК «Псков», находясь под следствием, уволил своих заместителей. Подозревают сведение счетов». «Ответственные за спорт чиновники лишили Псков Кубка России». «Тренер ФК «Псков» пойман на ставках на матчи футбольной команды и отстранен от футбола».

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Фарсу на тему неучастия в Кубке добавила местная госпропаганда, увидевшая, что в соцсетях критикуют областных чиновников и ринувшаяся их обелять. По итогу вышло только хуже. Трубадуры режима из госмедиахолдинга подали ситуацию как «большую бюрократическую трагедию»: мол, не чиновники и деньги виноваты, а злой регламент. Оказывается, для участия нужно было занять место в любительской лиге не ниже третьего, а ФК «Псков» — только четвертый.

Ей-богу, смешно. Регламент — это свод правил, которым нужно априори соответствовать. Не дотянули — ну так признайте. Вместо этого звучит гордая формула: «дело не в финансах, а в полном несоответствии». То есть клуб не только нищий, но и не отвечает спортивным критериям, радостно рапортует госСМИ. Гениальный PR-ход: примерно как публично признаться в половом бессилии, но с высоко поднятой головой.

Есть такое непреложное правило: если, простите, обосрались, не нужно оправдываться — лучше побыстрее убраться с глаз долой. А вот это «битье по хвостам» с объяснением «объективных причин», столь характерное для современных псковских чиновников и их медийных эпигонов, только усугубляет ситуацию.

Впрочем, это детали. Проблема глубже: взрослый псковский футбол давно живет в режиме скандал-статуса и за гранью здравого смысла. Гендиректор под двумя уголовками, соцсети стирают пальцы, полоща грязные гетры, кто там кого уволил, кто кого подставил. На десерт — глупейшая история со ставками, в которую угодил экс-капитан команды, один из самых известных псковских футболистов, ныне тренер ФК «Псков» Игорь Сурин.

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И ради чего на это выделяются немалые деньги из бюджета (несколько десятков миллионов рублей)? Кому нужен такой аттракцион?

Болельщикам? Но на трибунах — несколько десятков зрителей, и те, похоже, приходят проверить, дышит ли еще пациент.

Городу? Точно нет. Бюджетные деньги, которых и так не хватает, превращаются в околофутбольный туман. Результата нет, зато есть стойкий запах темных делишек и «несоответствие регламенту».

Денег не хватает? Так заработайте. Прекращайте сосать из бюджета. Хотите играть во взрослый футбол — ведите себя по-взрослому. Найдите титульного спонсора или вынесите на улицу QR-код «Собираем на участие в Кубке России». Если за неделю не насобирали хотя бы на автобус до Окуловки — закрывайте лавочку.

А как иначе? Вы себе представляете, чтобы президент номинально королевского ФК «Реал Мадрид» Флорентино Перес приходил каждый год к королю Испании и клянчил деньги на покупку Мбаппе и участие в Лиге Чемпионов? Нет такого, зарабатывают как-то. Как и другие клубы, которые у всех на слуху.

Короче говоря, ФК «Псков» нужно отцепить от государственного финансирования. Выплывет сам — что ж, прекрасно, значит, посрамили скептиков. Утонули — так тому и быть.

А те немногие «футбольные» деньги, которые есть в бюджете, нужно отдать детским школам. Там ребята играют за идею, а тренеры делают большое дело, и не ради зарплаты или хитрой ставки у букмекера. Взрослый же футбол пусть кормится сам. Он должен быть коммерческим делом, а не развлечением взрослых мужиков за государственный счет. То, что это возможно в России, доказали ФК «Краснодар» и «Акрон».

Текущая же модель ФК «Псков» «ни денег, ни регламента, но много оправданий» — это даже не спорт, а реалити-шоу третьего любительского дивизиона. Пора снять розовые бутсы: этому городу не нужен футбольный клуб, который генерит скандалы на ровном месте и умеет только стыдно объяснять, почему опять пролетел мимо турнира.

Константин Калиниченко