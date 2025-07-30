Спорт

Состоялся чемпионат по плаванию МЧС России по Псковской области

31 июля в плавательном бассейне «Электрон» проведен чемпионат Главного управления МЧС России по Псковской области по плаванию, в котором приняли участие сборные команды: 1, 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления, УНД и ПР, ГКУ ПО «УОД в ЧС» и сборная команда главного управления, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Фотографии: МЧС Псковской области

В программе соревнований были заплывы на дистанцию 100 метров вольным стилем:

Женщины от 18 до 35 лет и 36 лет и старше;

Мужчины от 18 до 30 лет, от 31 года до 40 лет, от 41 года и старше.



А также проводилась смешанная эстафета 4х50 метров.

В результате напряженной борьбы места распределились следующим образом:

Личный зачет среди женщин от 18 до 35 лет:

1 место -Ксения Хорохордина (ГКУ ПО «УОД в ЧС»)

2 место - Юлия Горелик (УНД и ПР)

В личном зачете среди женщин категории 36 лет и старше стала чемпионка прошлого года Екатерина Пиманова (Главное управление)

2 место - Екатерина Езан (Главное управление)

3 место - Ольга Наумова (1 ПСО)

Личный зачет среди мужчин от 18 до 30 лет:

1 место - Михаил Бровкин (ГКУ ПО «УОД в ЧС»)

2 место - Дмитрий Шагандин (Главное управление)

3 место - Александр Григорьев (1 ПСО)

Личный зачет среди мужчин от 31 года до 40 лет:

1 место - Артем Самойлов (1 ПСО)

2 место - Вадим Кирюхов (Главное управление)

3 место - Игорь Полозов (УНД и ПР)

Личный зачет среди мужчин от 41 года и старше:

1 место - Андрей Ванюхин (Главное управление)

2 место - Артур Бугаев (Главное управление)

3 место - Алексей Никифоров (ГКУ ПО «УОД в ЧС»)

В дисциплине «эстафета 4х50 м» первое место заняла команда главного управления, второе - команда ГКУ ПО «УОД в ЧС» и третье место - у команды 2 ПСО.

В командном зачете победителем четвертый год подряд стала команда Главного управления.Команда ГКУ ПО «УОД в ЧС» заняла 2 место, а 3 место заняла команда 2 ПСО.

По итогам соревнований будет сформирована команда Главного управления, которая представит Главное управление МЧС России по Псковской области на региональных соревнованиях главных управлений МЧС России по субъектам Северо-Западного федерального округа по плаванию.