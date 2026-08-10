Псковичка завоевала «золото» на командном чемпионате РФ по лёгкой атлетике

Псковичка Наталья Спиридонова завоевала «золото» на командном чемпионате России по лёгкой атлетике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

«Прыгунья блестяще справилась с высотой 1,9 метра, взяв её с первого захода. Стоит отметить, что её основные соперницы, включая действующую чемпионку страны Надежду Андрюхину, также взяли этот рубеж, но им потребовалось больше попыток», - рассказали в Центре спортивной подготовки Псковской области.