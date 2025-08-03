Спорт

Псковичка победила на чемпионате России по парашютному спорту

В период с 20 июля по 2 августа в Кемерово прошел чемпионат России по парашютному спорту. В чемпионате принимала участие спортсменка Псковского парашютного клуба заслуженный мастер спорта России Елена Лактионова, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе.

Фото: Псковский парашютный клуб

Елена Лактионова участвовала в дисциплине «скоростное падение» и заняла первое место. Во всех восьми турах псковичка показывала скорость больше 400 километров в час, что ей позволило с большим отрывом от других спортсменов победить.

«Поздравляем Елену и Псковский парашютный клуб с победой на чемпионате России и желаем новых спортивных достижений!» - добавили спортсмены.